Зеленский исключил атаку на территорию России
Фото: Instagram/zelenskiy_official
Владимир Зеленский отметил, что Украина сейчас играет роль «оборонительного периметра» для всего мира, и Киев исключает уступку своих территорий, сообщает Zakon.kz.
Украина призывает поставить ей оружие большой дальности в защитных целях, а не для того, чтобы атаковать цели в России. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает Newsmax.
Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория.Владимир Зеленский
По словам Зеленского, Украина сейчас играет роль «оборонительного периметра» для всего мира, и Киев исключает уступку своих территорий.
Президент Украины заявил, что «с некоторыми территориями есть некоторые сложности», которые можно обсудить по дипломатическим каналам.
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