Зеленский исключил атаку на территорию России

Владимир Зеленский отметил, что Украина сейчас играет роль «оборонительного периметра» для всего мира, и Киев исключает уступку своих территорий, сообщает Zakon.kz.

Украина призывает поставить ей оружие большой дальности в защитных целях, а не для того, чтобы атаковать цели в России. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает Newsmax.

Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория. Владимир Зеленский

По словам Зеленского, Украина сейчас играет роль «оборонительного периметра» для всего мира, и Киев исключает уступку своих территорий.

Президент Украины заявил, что «с некоторыми территориями есть некоторые сложности», которые можно обсудить по дипломатическим каналам.