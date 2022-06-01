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Зеленский исключил атаку на территорию России

президент Украины Фото: Instagram/zelenskiy_official
Владимир Зеленский отметил, что Украина сейчас играет роль «оборонительного периметра» для всего мира, и Киев исключает уступку своих территорий, сообщает Zakon.kz.

Украина призывает поставить ей оружие большой дальности в защитных целях, а не для того, чтобы атаковать цели в России. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает Newsmax.

Нас не интересует, что происходит в России. Нас интересует только наша собственная территория.Владимир Зеленский

По словам Зеленского, Украина сейчас играет роль «оборонительного периметра» для всего мира, и Киев исключает уступку своих территорий.

Президент Украины заявил, что «с некоторыми территориями есть некоторые сложности», которые можно обсудить по дипломатическим каналам.

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине Зеленский Владимир
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