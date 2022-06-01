Врачи раскрыли секрет успешной реабилитации после болезни или операции

В Казахстане с каждым годом растет возможность получения медицинских реабилитационных услуг. По словам врачей, правильно проведенная реабилитация играет немалую роль в успехе лечения пациента, передает Zakon.kz

Успех хирургического лечения во многом зависит от пройденного курса реабилитационных мероприятий, где важную роль играют цели и потребности самого пациента.

По мнению практикующего нейрохирурга ГКБ№7 Алматы Марата Мирзабаева, операции в области головного и спинного мозга считаются одними из самых опасных в медицинской практике и сопряжены с рядом осложнений. Для их устранения и профилактики возможных рецидивов, улучшения самочувствия пациента и его выздоровления требуется реабилитационно-восстановительное лечение.

Он отметил, что реабилитация и подготовка больного к началу восстановительного лечения начинается еще с реанимации, если речь идет о сосудистых заболеваниях, болезнях головного мозга, травмах, опухолях.

Грамотно проведенные реабилитационные мероприятия снижают риск развития послеоперационных осложнений. Они направлены на восстановление функций организма, уменьшение или полное устранение болевого синдрома, улучшение качества жизни. Многие пациенты возвращаются к привычному образу жизни. Реабилитация – многогранный процесс восстановления здоровья пациента, в которой он играет важнейшую роль. Активное участие самого больного, его состояние, отношение к лечению, врачебным рекомендациям, выполнению реабилитационных мероприятий является важным условием успешного прохождения восстановительного лечения. Врач-нейрохирург ГКБ№7 Алматы Марат Мирзабаев

Врач отметил, что комплексная восстановительная программа строится из различных аспектов: медицинского, психологического и социального.

Физическое, терапевтическое воздействие, массажи, мозговая реабилитация – все это часть реабилитации. Но также важна и поддержка родственников и окружения пациента, большое значение имеет домашняя реабилитация. Марат Мирзабаев

Бесплатную реабилитацию по направлению врача могут пройти переболевшие средней и тяжелой формами COVID-19 и пациенты, страдающие онкологическими заболеваниями. Об этом рассказала заведующая реабилитационным отделением ГКБ №1 Амина Сейданова.

Восстановительное лечение и медицинская реабилитация оказываются в рамках ОСМС бесплатно, но пациенты также не лишены права получать ее и на платной основе.

Реабилитационная помощь включает несколько этапов. На третьем этапе не ограничена по срокам, определяется индивидуально. Согласно заключениям врача-реабилитолога и мультидисциплинарной группы пациент может неоднократно проходить курс реабилитации. Реабилитационная помощь оказывается не только на стационарном уровне, но и амбулаторно, по направлению участкового врача, согласно перечню заболеваний, по которым полагается реабилитация. Заведующая реабилитационным отделением ГКБ №1 Амина Сейданова

Всего в Алматы около 60 медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию населению в стационарных и амбулаторных условиях. В 2021 году реабилитационное лечение прошли 31 602 пациента.

Главный специалист по ФМР МЗ РК Галия Жанаспаева добавила, что с 2020 года, с внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, финансирование медицинской реабилитации увеличилось почти в 10 раз и составило в 2022 году 74,6 млрд тенге.

На данный момент 637 медицинских организаций в Казахстане проводят медицинскую реабилитацию населению.