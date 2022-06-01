Психолог рассказала, как научить ребенка проигрывать без обид

Психолог, гипнотерапевт, специалист по работе с подсознанием Евгения Ли дала советы, как научить ребенка проигрывать, а также принимать свои ошибки, передает Zakon.kz.

В жизни гораздо больше поражений, чем побед, поэтому умение проигрывать значимее умения побеждать, пояснила психолог.

Для гармоничного развития ребенка, для того, чтобы при возможных поражениях он извлек опыт, важно научить малыша принимать свои проигрыши. Тогда это сформирует правильное восприятие ребенка. Он не будет бояться ошибок, станет понимать и принимать себя таким, какой есть, не пытаясь переделывать себя.

Именно от этого будет зависеть уверенность, его самооценка в будущем, когда он станет взрослым человеком. Это необходимо для чувства собственной ценности и способности справляться с перипетиями судьбы, проходить через трудные участки своей жизни. Психолог Евгения Ли

Кроме того, необходимо знать, что умение достойно проигрывать начинает формироваться или не формироваться с раннего детства.

По словам специалиста, отношение ребенка к себе сейчас и в будущем формируется через отношение к нему родителей или других значимых в его жизни взрослых.

Что ребенок будет считывать во взгляде взрослого, то и будет формировать его мнение о себе. И чем больше негативного в этом взгляде, тем больше ребенок будет стараться быть хорошим для всех, заслуживая любовь. И, конечно, во всем этом не будет права ни на одну, даже малейшую ошибку. Каждую неудачу он будет проживать как трагедию всей жизни, становясь все более неуверенным и несчастливым. Евгения Ли

Таким образом, можно считать одной из самых главных родительских задач – привить такой полезный навык ребенку, как умение проигрывать.

Психотерапевт дала несколько советов, как научить ребенка проигрывать:

Разрешить ребенку сталкиваться с негативным опытом.

Не требовать всегда и во всем быть лучшим.

Замечать его старания, успехи и хвалить его за это.

Следить за своими реакциями на ошибки и поражения ребенка, сдерживая свое разочарование.

Не стоит смеяться над проигрышем.

При этом немаловажно замечать маленькие результаты и победы ребенка, чтобы он не терял уверенности в себе и не боялся получать опыт в случае промаха. Нужно научить принимать свои ошибки, ведь именно благодаря им мы растем и развиваемся.

Также не стоит ругать ребенка и обижаться на него. Для вас это всего лишь слова, а для него – трагедия. Научите ребенка радоваться за победителя. Не сравнивайте его с другими. А если и начали сравнивать, то только с ним самим в прошлом. Например: «Сегодня это получается у тебя намного лучше, а еще вчера ты этого делать не умел совсем». Евгения Ли

Психолог пояснила, что часто правильному психологическому развитию ребенка и его уверенности в себе мешает привычка взрослых сразу давать оценки и вешать ярлыки на детей.

«Капризный», «плохой», «эгоист»… Вместо того, чтобы помочь ребенку справляться с трудностями, взрослые начинают бороться с «плохими» качествами ребенка, как бы стараясь улучшить его. Отсюда и нетерпимость к ошибкам и поражениям ребенка. Евгения Ли

Специалист добавила, что дети считают себя центром происходящего. И при восприятии мира, при каких-то неприятных событиях ребенок воспринимает себя «причиной» произошедших событий, часто думает, что он стал всему виной.

Можно сказать, что дети эгоистичны, а точнее – эгоцентричны. И это не хорошо и не плохо. Позиция ребенка – берущая. Но с возрастом этот баланс «брать-давать» приходит в равновесие. Евгения Ли

К равновесию, уточнила психолог, дети приходят в том случае, если все важные их потребности удовлетворяются. Это потребность в безусловной любви, принятии, заботе, безопасности. Если же потребности удовлетворены в недостаточной мере, то ребенок застрянет в позиции «брать», что часто и называют эгоизмом.