В Казахстане более 1,6 млн семей с детьми получают государственную поддержку

По данным Минтруда, в этом году на соцподдержку материнства и детства предусмотрено более 898 млрд тенге, передает Zakon.kz.

На сегодняшний день порядка 1,6 млн семей с детьми являются получателями социальных пособий и выплат. Соцподдержка материнства и детства обеспечивается через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования, которая включает в себя пять видов пособий, выплачиваемых из бюджета, и три вида выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Минтруда

Так, в этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 537,1 млрд тенге, что больше на 13,3% предыдущего года (в 2021 году – 473,9 млрд тенге), в ГФСС предусмотрено 361,3 млрд тенге (в 2021 году выплачено 295,8 млрд тенге).

На базовом уровне государство гарантирует за счет средств республиканского бюджета единовременное пособие на рождение ребенка. Его размер составляет от 120 840 тенге (на первого-третьего ребенка) до 200 340 тенге (на четвертого ребенка и более). За четыре месяца этого года его получили 134,1 тыс. человек на сумму 18,4 млрд тенге.

Для неработающих женщин также предусмотрено ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года. Его размер дифференцирован от количества детей в семье и составляет от 18 317 тенге (на первого ребенка до 28 302 тенге (на четвертого ребенка и более). В этом году данное пособие получили 46,5 тыс. человек на общую сумму 4,7 млрд тенге.

С 1 января 2020 года семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода выплачивается государственное пособие по многодетности. Его размеры дифференцированы от количества детей и составляют от 50 976 тенге (4 ребенка) до 203 520 тенге (16 детей). За 4 месяца данное пособие получили более 495 тыс. семей на сумму 110,1 млрд тенге. Минтруда

Кроме того, многодетным матерям назначается государственное пособие, выплачиваемое независимо от дохода, многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа». Размер пособия в настоящее время составляет 20 352 тенге, его получателями являются 227,6 тыс. человек, с начала года им выплачено 17,9 млрд тенге.

Также из государственного бюджета выплачивается пособие по уходу за ребенком с инвалидностью до достижения им совершеннолетия, размер пособия составляет 52 345 тенге, на сегодня оно выплачено 95,5 тыс. семей на сумму 19,8 млрд тенге.

В случае установления инвалидности 1 группы по достижении ребенком-инвалидом совершеннолетия выплачивается пособие по уходу за инвалидом первой группы, размер которого также составляет 52 345 тенге. Данное пособие в этом году получили порядка 30 тыс. семей на сумму 6,5 млрд тенге. Данные виды выплат осуществляются помимо пособий по инвалидности.

Для работающих женщин, являющихся участницами системы обязательного социального страхования, на основании социальных отчислений, поступивших за счет средств работодателей, также предусмотрены социальные выплаты из ГФСС.

В частности, помимо государственных пособий из ГФСС, назначаются единовременные социальные выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка. Право на данную выплату возникает с даты отпуска по беременности и родам, указанной в листе о временной нетрудоспособности (больничный лист). Выплата осуществляется единовременно на все дни отпуска. Минтруда

Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого поступили социальные отчисления в ГФСС за последний год работы, и количества дней, на которые выдан больничный лист.

На сегодняшний день средний размер данной социальной выплаты составляет 677,6 тыс. тенге. С начала года данную выплату получили 81,8 тыс. человек на общую сумму 48,8 млрд тенге.

Из ГФСС также производятся ежемесячные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста одного года.

Право на эту соцвыплату возникает с даты рождения ребенка или со дня вступления в силу решения суда об усыновлении новорожденного ребенка, или назначения опекуна. Выплата назначается лицу, фактически осуществляющему уход за новорожденным ребенком и потерявшему доход.

Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого поступили социальные отчисления в ГФСС за последние два года до даты возникновения права. За январь-апрель 2022 года эту выплату получили порядка 448 тыс. человек на общую сумму 56,6 млрд тенге.

Кроме того, дополнительно к базовым пособиям по потере кормильца за счет бюджетных средств из ГФСС оказывается соцподдержка иждивенцам, потерявшим родителя – участника системы обязательного социального страхования.

Право на социальную выплату на случай потери кормильца имеют дети до достижения 18 лет или до 23 лет, если они являются студентами очной формы обучения.

Размер ежемесячной выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого поступили социальные отчисления в ГФСС за последние два года, количества иждивенцев и стажа участия в системе обязательного социального страхования. За четыре месяца данную выплату получили 55,7 тыс. человек на общую сумму 6,8 млрд тенге.

Как отметили в Минтруда, в текущем году на все перечисленные социальные выплаты из средств ГФСС предусмотрено 361,3 млрд тенге.