Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

94 млн тенге выделят победителям международных олимпиад – МОН РК

Школьники, дети, олимпиада Фото: Zakon.kz
Премии победителям международных олимпиад будут вручены до 1 сентября. Об этом на заседании правительства сообщила первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова, передает корреспондент Zakon.kz.

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов напомнил, что было принято решение выплачивать вознаграждение детям-победителям международных олимпиад, уточнив, когда будет организована эта работа.

Олимпиады будут проведены летом, в июле – августе. Квоты полностью утверждены, выделено 94 млн тенге. При вашей поддержке до 20 августа работы будут завершены, потому что последняя олимпиада будет проведена 17 августа. Премии будут вручены до 1 сентября.Первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова

Она добавила, что сейчас правила согласовываются с госорганами, до конца месяца они будут утверждены. 

21 мая министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на странице в Facebook сообщил, что подписан закон о выплате премий школьникам Казахстана, победившим на международных олимпиадах.

Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям.

Кроме того, победителям и призерам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы.

Месячный расчетный показатель (МРП) для исчисления пособий и иных соцвыплат составляет 3180 тенге.

При исчислении налогов и других платежей, в том числе штрафов, в 2022 году применяется величина МРП, установленная на 1 января 2022 года, – 3063 тенге.

Айша Тулеубекова
МОН РК Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Курс доллара упал на 12 тенге
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Ситуация в Украине: Зеленский готов к встрече с Путиным, в Херсонской области ввели рубль
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления