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Сколько сэкономили казахстанцы на оплате за воду и канализацию

Коммунальные услуги, вода, оплата, Казахстан Фото: pixabay
В Комитете по регулированию естественных монополий МНЭ РК рассказали о сдерживании тарифов для населения, сообщает Zakon.kz.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева в Казахстане введен мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги, в том числе на водоснабжение и водоотведение. Данный мораторий действует с 1 января до 1 июля 2022 года. Услуги водоснабжения и водоотведения предоставляют 585 субъектов естественных монополий.

По итогам проведенной работы экономия населения составила в сфере водоснабжения 367 млн 626 тыс. тенге; в сфере водоотведения – 224 млн 635 тыс. тенге. Руководитель Управления регулирования в сферах водоснабжения и водоотведения КРЕМ МНЭ РК Айнур Ибраева

По ее словам, в 2021 году в рамках рассмотрения отчетов об исполнении тарифных смет и мероприятий инвестиционных программ за 2020 годы утверждены временные компенсирующие тарифы СЕМ в сфере водоснабжения на сумму 2,1 млрд тенге, в сфере водоотведения – 1,16 млрд тенге. В настоящее время рассматриваются отчеты субъектов-монополистов об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы за 2021 год.

По итогам анализа отчетов в случае выявленных нарушений ведомство примет соответствующие меры, о которых сообщит дополнительно. Айнур Ибраева
Альберт Ахметов
МНЭ РК Казахстан
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