«АрселорМиттал» запускает программу стартапов в сфере декарбонизации
Инвестиционный фонд АрселорМиттал XCarb™ намерен направлять на эти цели ежегодно до 100 млн долларов. Также фонд окажет поддержку участникам программы в получении знаний и квалификации по инновациям, исследованиям, коммерциализации технологий и предоставлению бизнес-наставничества.
Компания начала прием заявок. Обратиться могут претенденты со всего мира.
Помимо развития направления компании, в рамках проекта «АрселорМиттал» «Умная сталь для людей и планеты» (Smarter steels for people and planet), фонд инвестирует в проекты, направленные на снижение выбросов углерода при производстве металла. Предусмотрены меры для быстрой коммерциализации подобных проектов и внедрения их в производственный цикл.
По итогам отбора финалисты будут приглашены для защиты своих проектов на Accelerator Day перед экспертной комиссией.
Победители, помимо финансовой поддержки, смогут получить доступ к:
квалифицированным консультациям в области индустрии;
ведущим индустриальным исследовательским центрам и научно-исследовательским программам, направленным на ускорение технологического развития;
экспертному сопровождению и консультациям в сфере коммерциализации технологии, защиты интеллектуальной собственности и масштабирования бизнеса.
Также будет возможно использовать ресурсы и мощности для быстрого продвижения своего продукта на рынок.
Фото: пресс-служба АМТ
Задача по сокращению выбросов парниковых газов – одна из самых серьезных проблем нашего времени. Мы считаем, что в сфере производства стали необходимо вносить вклад в декарбонизацию мировой экономики. «АрселорМиттал» стремится стать лидером, возглавив усилия отрасли и ускорение прогресса в этом направлении. Поэтому мы намерены поддерживать технологии, которые способны нам в этом помочь.Генеральный директор «АрселорМиттал» Адитья Миттал
Заявителям необходимо иметь зарегистрированный стартап с концептом технологии, имеющий коммерческий потенциал и способный внести существенный вклад в декарбонизацию металлургии.
Заявки на участие в первом раунде принимаются до 20 июня. С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
Заявки принимаются по семи направлениям:
Проблемы в металлургии (процессы и технологии);
Переработка отходов в газ или био-углерод (инновационные пути переработки отходов);
Технологии реформинга/трансформации газов;
Новейшие водородные технологии;
Улавливание, утилизация и хранение углерода (в особенности - улавливание углерода с последующей переработкой в химикаты или топливо, или перманентная изоляция, или минерализация);
Технологии длительного накопления энергии в больших объемах;
Технологии экологически чистой энергетики.
Мероприятие Accelerator Day состоится во второй половине июля (точная дата будет объявлена позднее).