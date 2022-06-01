«АрселорМиттал» запускает программу стартапов в сфере декарбонизации

Компания «АрселорМиттал» профинансирует проекты, направленные на прорывные технологии, обладающие потенциалом ускорить декарбонизацию металлургической индустрии.

Инвестиционный фонд АрселорМиттал XCarb™ намерен направлять на эти цели ежегодно до 100 млн долларов. Также фонд окажет поддержку участникам программы в получении знаний и квалификации по инновациям, исследованиям, коммерциализации технологий и предоставлению бизнес-наставничества.

Компания начала прием заявок. Обратиться могут претенденты со всего мира.

Помимо развития направления компании, в рамках проекта «АрселорМиттал» «Умная сталь для людей и планеты» (Smarter steels for people and planet), фонд инвестирует в проекты, направленные на снижение выбросов углерода при производстве металла. Предусмотрены меры для быстрой коммерциализации подобных проектов и внедрения их в производственный цикл.

По итогам отбора финалисты будут приглашены для защиты своих проектов на Accelerator Day перед экспертной комиссией. Победители, помимо финансовой поддержки, смогут получить доступ к: квалифицированным консультациям в области индустрии;

ведущим индустриальным исследовательским центрам и научно-исследовательским программам, направленным на ускорение технологического развития;

экспертному сопровождению и консультациям в сфере коммерциализации технологии, защиты интеллектуальной собственности и масштабирования бизнеса.

Также будет возможно использовать ресурсы и мощности для быстрого продвижения своего продукта на рынок.

Фото: пресс-служба АМТ

Задача по сокращению выбросов парниковых газов – одна из самых серьезных проблем нашего времени. Мы считаем, что в сфере производства стали необходимо вносить вклад в декарбонизацию мировой экономики. «АрселорМиттал» стремится стать лидером, возглавив усилия отрасли и ускорение прогресса в этом направлении. Поэтому мы намерены поддерживать технологии, которые способны нам в этом помочь. Генеральный директор «АрселорМиттал» Адитья Миттал

Заявителям необходимо иметь зарегистрированный стартап с концептом технологии, имеющий коммерческий потенциал и способный внести существенный вклад в декарбонизацию металлургии.

Заявки на участие в первом раунде принимаются до 20 июня. С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Заявки принимаются по семи направлениям:

Проблемы в металлургии (процессы и технологии); Переработка отходов в газ или био-углерод (инновационные пути переработки отходов); Технологии реформинга/трансформации газов; Новейшие водородные технологии; Улавливание, утилизация и хранение углерода (в особенности - улавливание углерода с последующей переработкой в химикаты или топливо, или перманентная изоляция, или минерализация); Технологии длительного накопления энергии в больших объемах; Технологии экологически чистой энергетики.

Мероприятие Accelerator Day состоится во второй половине июля (точная дата будет объявлена позднее).