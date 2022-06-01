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«АрселорМиттал» запускает программу стартапов в сфере декарбонизации

АМТ, startup, финансирование Фото: пресс-служба АМТ
Компания «АрселорМиттал» профинансирует проекты, направленные на прорывные технологии, обладающие потенциалом ускорить декарбонизацию металлургической индустрии.

Инвестиционный фонд АрселорМиттал XCarb™ намерен направлять на эти цели ежегодно до 100 млн долларов. Также фонд окажет поддержку участникам программы в получении знаний и квалификации по инновациям, исследованиям, коммерциализации технологий и предоставлению бизнес-наставничества.

Компания начала прием заявок. Обратиться могут претенденты со всего мира.

Помимо развития направления компании, в рамках проекта «АрселорМиттал» «Умная сталь для людей и планеты» (Smarter steels for people and planet), фонд инвестирует в проекты, направленные на снижение выбросов углерода при производстве металла. Предусмотрены меры для быстрой коммерциализации подобных проектов и внедрения их в производственный цикл.

По итогам отбора финалисты будут приглашены для защиты своих проектов на Accelerator Day перед экспертной комиссией.

Победители, помимо финансовой поддержки, смогут получить доступ к:

  • квалифицированным консультациям в области индустрии;

  • ведущим индустриальным исследовательским центрам и научно-исследовательским программам, направленным на ускорение технологического развития;

  • экспертному сопровождению и консультациям в сфере коммерциализации технологии, защиты интеллектуальной собственности и масштабирования бизнеса.

Также будет возможно использовать ресурсы и мощности для быстрого продвижения своего продукта на рынок.

АМТ, startup, финансирование

Фото: пресс-служба АМТ

Задача по сокращению выбросов парниковых газов – одна из самых серьезных проблем нашего времени. Мы считаем, что в сфере производства стали необходимо вносить вклад в декарбонизацию мировой экономики. «АрселорМиттал» стремится стать лидером, возглавив усилия отрасли и ускорение прогресса в этом направлении. Поэтому мы намерены поддерживать технологии, которые способны нам в этом помочь.Генеральный директор «АрселорМиттал» Адитья Миттал

Заявителям необходимо иметь зарегистрированный стартап с концептом технологии, имеющий коммерческий потенциал и способный внести существенный вклад в декарбонизацию металлургии.

Заявки на участие в первом раунде принимаются до 20 июня. С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Заявки принимаются по семи направлениям:

  1. Проблемы в металлургии (процессы и технологии);

  2. Переработка отходов в газ или био-углерод (инновационные пути переработки отходов);

  3. Технологии реформинга/трансформации газов;

  4. Новейшие водородные технологии;

  5. Улавливание, утилизация и хранение углерода (в особенности - улавливание углерода с последующей переработкой в химикаты или топливо, или перманентная изоляция, или минерализация);

  6. Технологии длительного накопления энергии в больших объемах;

  7. Технологии экологически чистой энергетики.

Мероприятие Accelerator Day состоится во второй половине июля (точная дата будет объявлена позднее).

Динара Халдарова
АрселорМиттал
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