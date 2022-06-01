Более 550 тысяч недекларированных долларов пытались незаконно вывезти за границу – АФМ

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С начала текущего года в Международном аэропорту Алматы выявлено два факта уголовных правонарушений и 20 административных фактов недекларирования денежных средств на общую сумму более 550 тыс. долларов США и 26 910 евро, сообщает Zakon.kz.