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Более 550 тысяч недекларированных долларов пытались незаконно вывезти за границу – АФМ

доллары Фото: Zakon.kz
С начала текущего года в Международном аэропорту Алматы выявлено два факта уголовных правонарушений и 20 административных фактов недекларирования денежных средств на общую сумму более 550 тыс. долларов США и 26 910 евро, сообщает Zakon.kz.
За нарушение требований законодательства РК предусмотрена административная и уголовная ответственность. Агентство по финансовому мониторингу

Также по решению суда указанные деньги и товары могут быть конфискованы в доход государства.

По информации ведомства, работа в данном направлении продолжается.

Анастасия Стативкина
АФМ РК
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