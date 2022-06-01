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В Казахстане утвердили максимальные ставки по тенговым депозитам на июль

максимальные ставки по депозитам Фото: stock.adobe
Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на июль 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Так, максимальные ставки по несрочным, срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев, а также по срочным депозитам на 12 и 24 месяца остались без изменений и были сохранены на уровне июньских значений.

Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев были незначительно повышены на 0,1 п.п., а на 24 месяца – снижены на 0,1 п.п. ввиду изменения средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка.

По 12-месячным сберегательным депозитам без пополнения ставку повысили до 15,1%, с пополнением – до 13,9%. На 24 месяца по депозитам без пополнения ставку снизили до 12,3%, с пополнением – до 11,5%.

на июль 2022 года

Фото: Zakon.kz

Лариса Черненко
Казахстан
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