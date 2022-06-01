Смаилов поручил обеспечить всех детей кружками и секциями

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил исполнить все мероприятия, запланированные в рамках Года детей, передает корреспондент Zakon.kz.

День защиты детей всегда являлся стартом летней оздоровительной кампании. Министерству здравоохранения необходимо принять исчерпывающие меры по максимальному использованию благоприятного летнего сезона для оздоровления детей. При организации летнего отдыха и занятости детей нужно учесть очень много важных и серьезных вопросов. Алихан Смаилов

Премьер-министр отметил, что также необходимо обеспечить безопасность детей на улице, во время отдыха на воде, различных экскурсиях. В этом вопросе он поручил мобилизовать работу соответствующих служб министерствам внутренних дел, образования и здравоохранения и акимам регионов.

Кроме того, было поручено активизировать работу по оснащению и модернизации систем безопасности в учебных заведениях.

Акиматам регионов поручаю обеспечить максимальный охват детей социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью. Необходимо во всех сельских населенных пунктах оборудовать спортплощадки, центры развития детей, организовать досуговые культурные мероприятия, – добавил Алихан Смаилов.

Министерству здравоохранения глава Кабмина поручил принять меры по работе передвижных медицинских пунктов для проведения скринингов состояния здоровья детей, стоматологического обследования в отдаленных населенных пунктах.

А для обеспечения соблюдения прав детей Министерству образования совместно с акиматами было поручено ускорить введение независимых должностей Уполномоченных по правам ребенка при акиматах регионов.

В целях охвата детей кружками и секциями министерствам образования, культуры и спорта, акиматам регионов обеспечить интеграцию информационных систем по реализации государственного образовательного, спортивного и творческого заказов. Это позволит увидеть реальную картину охвата детей секциями и кружками, повысить их доступность, – заключил премьер-министр.