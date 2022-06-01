Смаилов поручил обеспечить всех детей кружками и секциями
День защиты детей всегда являлся стартом летней оздоровительной кампании. Министерству здравоохранения необходимо принять исчерпывающие меры по максимальному использованию благоприятного летнего сезона для оздоровления детей. При организации летнего отдыха и занятости детей нужно учесть очень много важных и серьезных вопросов.Алихан Смаилов
Премьер-министр отметил, что также необходимо обеспечить безопасность детей на улице, во время отдыха на воде, различных экскурсиях. В этом вопросе он поручил мобилизовать работу соответствующих служб министерствам внутренних дел, образования и здравоохранения и акимам регионов.
Кроме того, было поручено активизировать работу по оснащению и модернизации систем безопасности в учебных заведениях.
Акиматам регионов поручаю обеспечить максимальный охват детей социально уязвимых категорий оздоровлением, летним отдыхом и занятостью. Необходимо во всех сельских населенных пунктах оборудовать спортплощадки, центры развития детей, организовать досуговые культурные мероприятия, – добавил Алихан Смаилов.
Министерству здравоохранения глава Кабмина поручил принять меры по работе передвижных медицинских пунктов для проведения скринингов состояния здоровья детей, стоматологического обследования в отдаленных населенных пунктах.
А для обеспечения соблюдения прав детей Министерству образования совместно с акиматами было поручено ускорить введение независимых должностей Уполномоченных по правам ребенка при акиматах регионов.
В целях охвата детей кружками и секциями министерствам образования, культуры и спорта, акиматам регионов обеспечить интеграцию информационных систем по реализации государственного образовательного, спортивного и творческого заказов. Это позволит увидеть реальную картину охвата детей секциями и кружками, повысить их доступность, – заключил премьер-министр.