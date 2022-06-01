Как иппотерапия помогает детям с особыми потребностями
Иппотерапия — метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Этот метод терапии широко используется в физической и психологической реабилитации детей с детским церебральным параличом, с синдром Дауна, аутизмом и другими заболеваниями.
Фото: Zakon.kz
Иппотерапия включает в себя несколько направлений. Это терапевтическая верховая езда, реабилитационная верховая езда, верховая езда для лиц с особыми потребностями.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
С 1 июля в акимате обещали отправить на реабилитацию на Алматинский ипподром до 80 детей в месяц. На следующий год мы планируем выйти на 160 детей в месяц, у нас для этого есть все условия – лошади, иппотерапевты, и площадь позволяет проводить не только программу по адаптации, но и соревнования, потому что иппотерапия относится к категориям конного спорта, – пояснил руководитель ОФ «Paralympic Sports Association» Сергей Селиванов.
Фото: Zakon.kz
На Алматинском ипподроме в качестве лошадей-иппотерапевтов содержатся восемь лошадей. На данный момент работают всего два иппотерапевта (мерина) — это конь по кличке Апачи и конь Матос.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Лошади перед обучением проходят специальный отбор, где учитывается много аспектов: медицинские показатели, физическая выносливость, общее психологическое состояние животного. Обычно на роль иппотерапевта выбирают взрослого коня, и, как правило, такой работе больше подходит мерин. Кобыла тоже занимается этой методикой, если она спокойная, флегматичная и добрая. При хорошем содержании лошади в качестве лекаря животное может работать 20-30 лет, начиная примерно с пятилетнего возраста.Иппотерапевт Елена Сосновская
Матос – это уже возрастной конь. По словам инструкторов, он начал работать с детьми практически сразу.
Фото: Zakon.kz
Положение ребенка на лошади меняется в зависимости от его диагноза, – поясняет иппотерапевт с десятилетним стажем Елена Сосновская.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Для детей контакт с лошадью – это целый праздник, – говорят специалисты.
Инструкторы и иппотерапевты занятия с детьми проводят в присутствии родителей.
Фото: Zakon.kz
У лошадей очень хорошая энергетика. После сеансов с ними у детей нормализуется сон, улучшается общий эмоциональный фон. Контакт с животными воспитывает в детях заботу и любовь к ним, – делится мама Камилы Асеновой.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz