Как иппотерапия помогает детям с особыми потребностями

К Международному дню защиты детей Zakon.kz решил рассказать, что включает в себя понятие иппотерапия и как устроен процесс реабилитации детей с особыми потребностями и ДЦП.

Иппотерапия — метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды. Этот метод терапии широко используется в физической и психологической реабилитации детей с детским церебральным параличом, с синдром Дауна, аутизмом и другими заболеваниями.

Фото: Zakon.kz

Иппотерапия включает в себя несколько направлений. Это терапевтическая верховая езда, реабилитационная верховая езда, верховая езда для лиц с особыми потребностями.

К лечению относится не только верховая езда, но и непосредственно контакт с лошадью. Дети могут гладить, кормить животное, расчесывать и разговаривать с ним.

Фото: Zakon.kz

По словам специалистов, только в Алматы людей с особыми потребностями насчитывается 55 тысяч человек, а иппотерапию по госзаказу акимата Алматы получают пока только 12 детей.

Фото: Zakon.kz

С 1 июля в акимате обещали отправить на реабилитацию на Алматинский ипподром до 80 детей в месяц. На следующий год мы планируем выйти на 160 детей в месяц, у нас для этого есть все условия – лошади, иппотерапевты, и площадь позволяет проводить не только программу по адаптации, но и соревнования, потому что иппотерапия относится к категориям конного спорта, – пояснил руководитель ОФ «Paralympic Sports Association» Сергей Селиванов.

Фото: Zakon.kz

На Алматинском ипподроме в качестве лошадей-иппотерапевтов содержатся восемь лошадей. На данный момент работают всего два иппотерапевта (мерина) — это конь по кличке Апачи и конь Матос.

Фото: Zakon.kz

Лошадь в первую очередь должна быть здорова по всем показателям, добронравная, без проявления агрессии, внимательная к пациентам и своим инструкторам.

Фото: Zakon.kz

У Апачи стаж работы с такими детками – десять лет. Он очень внимательный, откликается на голос инструктора, правильно выполняет все команды, хорошо чувствует детей, при малейшем шевелении ребенка лошадь останавливается.

Фото: Zakon.kz

Лошади перед обучением проходят специальный отбор, где учитывается много аспектов: медицинские показатели, физическая выносливость, общее психологическое состояние животного. Обычно на роль иппотерапевта выбирают взрослого коня, и, как правило, такой работе больше подходит мерин. Кобыла тоже занимается этой методикой, если она спокойная, флегматичная и добрая. При хорошем содержании лошади в качестве лекаря животное может работать 20-30 лет, начиная примерно с пятилетнего возраста. Иппотерапевт Елена Сосновская

Матос – это уже возрастной конь. По словам инструкторов, он начал работать с детьми практически сразу.

Фото: Zakon.kz

Положение ребенка на лошади меняется в зависимости от его диагноза, – поясняет иппотерапевт с десятилетним стажем Елена Сосновская.

Фото: Zakon.kz

Ребенка могут расположить на лошади в разных позах: в положении лежа на спине, на животе, на боку, в позе всадника.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Для детей контакт с лошадью – это целый праздник, – говорят специалисты.

Инструкторы и иппотерапевты занятия с детьми проводят в присутствии родителей.

Фото: Zakon.kz

У лошадей очень хорошая энергетика. После сеансов с ними у детей нормализуется сон, улучшается общий эмоциональный фон. Контакт с животными воспитывает в детях заботу и любовь к ним, – делится мама Камилы Асеновой.

Фото: Zakon.kz

Иппотерапевты и врачи отмечают высокую эффективность занятий иппотерапией у детей с различными нарушениями, но особо этот вид терапии, как говорят специалисты, подходит для детей с церебральным параличом (ДЦП).