Туризм в Казахстане: Абаев обратил внимание акиматов на состояние туалетов

На заседании правительства министр культуры и спорта РК Даурен Абаев обратился к акиматам с вопросом о состоянии туалетов. По его словам, эту проблему необходимо решать с привлечением частного бизнеса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минкультуры и спорта напомнил, что с 1 января 2022 года введены в действие новые меры господдержки в туротрасли.

Вместе с тем министр обратил внимание регионов на состояние туалетов, предложив данный вопрос решать с привлечением частного бизнеса.

Условно есть у нас Коянды – замечательное место, куда огромное количество туристов приходит, но туалеты не работают. Не работают, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Под вопросом находится их подключение к системе водоснабжения. Министр культуры и спорта Даурен Абаев

На заседании премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что существующие сегодня программы не отвечают реальным нуждам сектора туризма.