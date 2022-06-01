Туризм в Казахстане: Абаев обратил внимание акиматов на состояние туалетов
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На заседании правительства министр культуры и спорта РК Даурен Абаев обратился к акиматам с вопросом о состоянии туалетов. По его словам, эту проблему необходимо решать с привлечением частного бизнеса, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Глава Минкультуры и спорта напомнил, что с 1 января 2022 года введены в действие новые меры господдержки в туротрасли.
Вместе с тем министр обратил внимание регионов на состояние туалетов, предложив данный вопрос решать с привлечением частного бизнеса.
Условно есть у нас Коянды – замечательное место, куда огромное количество туристов приходит, но туалеты не работают. Не работают, потому что это достаточно дорогое удовольствие. Под вопросом находится их подключение к системе водоснабжения. Министр культуры и спорта Даурен Абаев
На заседании премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что существующие сегодня программы не отвечают реальным нуждам сектора туризма.
Необходимо усилить работу в этом направлении. Обращаю внимание акиматов регионов совместно с заинтересованными госорганами принять меры по своевременному обеспечению инженерной инфраструктуры туристических объектов. Главное внимание должно быть обращено на качество сервиса, обслуживания туристов, и также должен быть решен вопрос биотуалетов. Алихан Смаилов
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