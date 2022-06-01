Более 137 миллионов тенге похитили мошенники из России у астанчанина

Группа мошенников из России похитила у жителя Нур-Султана более 137 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестные лица путем обмана завладели его денежными средствами в сумме 137 млн. 94 тысячи тенге.

По словам мужчины, ему позвонили по телефону двое неизвестных лиц.

Один из них, мужчина, представился заместителем прокурора города. Вторая звонившая женщина представилась работником отдела финансового контроля. Они ему сообщили, что с его счета мошенники пытаются снять деньги, и чтобы сохранить эти деньги, ему нужно отправить их на гарантийные счета банка. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Таким образом, мужчина 15 раз осуществил перевод всех своих денежных средств на разные счета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых, 33-летнего гражданина России. Двум участникам преступной группы удалось скрыться за пределы республики. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.

Преступная группа на территории столицы, через подставных лиц оформляла банковские карты. Таким образом, за один месяц подозреваемые заполучили 35 банковских карт, открытых в разных банках РК. Поступившие от мошеннических действий деньги они обналичивали и обменивали на доллары США. В дальнейшем злоумышленники конвертировали валюту на криптовалюту и переправляли в РФ. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В настоящее время задержанный гражданин арестован и водворен в следственный изолятор.

По факту совершения мошенничества преступной группой в особо крупном размере проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК.