Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Более 137 миллионов тенге похитили мошенники из России у астанчанина

тенге, мошенники Фото: Zakon.kz
Группа мошенников из России похитила у жителя Нур-Султана более 137 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратился мужчина и сообщил, что неизвестные лица путем обмана завладели его денежными средствами в сумме 137 млн. 94 тысячи тенге.

По словам мужчины, ему позвонили по телефону двое неизвестных лиц.

Один из них, мужчина, представился заместителем прокурора города. Вторая звонившая женщина представилась работником отдела финансового контроля. Они ему сообщили, что с его счета мошенники пытаются снять деньги, и чтобы сохранить эти деньги, ему нужно отправить их на гарантийные счета банка. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Таким образом, мужчина 15 раз осуществил перевод всех своих денежных средств на разные счета.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из подозреваемых, 33-летнего гражданина России. Двум участникам преступной группы удалось скрыться за пределы республики. В настоящее время проводятся розыскные мероприятия.

Преступная группа на территории столицы, через подставных лиц оформляла банковские карты. Таким образом, за один месяц подозреваемые заполучили 35 банковских карт, открытых в разных банках РК. Поступившие от мошеннических действий деньги они обналичивали и обменивали на доллары США. В дальнейшем злоумышленники конвертировали валюту на криптовалюту и переправляли в РФ. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В настоящее время задержанный гражданин арестован и водворен в следственный изолятор.

По факту совершения мошенничества преступной группой в особо крупном размере проводится досудебное расследование по части 4 статьи 190 УК РК.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Курс доллара упал на 12 тенге
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Ситуация в Украине: Зеленский готов к встрече с Путиным, в Херсонской области ввели рубль
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления