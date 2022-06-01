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Школьник упал в резервуар для пшеницы в Актобе – он в реанимации

Актобе, ребенок, резервуар, падение, реанимация, ДП Фото: unsplash
В Актобе несовершеннолетний упал в резервуар, играя в заброшенном элеваторе. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение Центра охраны материнства и детства (ЦОМИД), передает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, инцидент произошел 30 мая.

Примерно в 23:31 на телефон «102» поступило сообщение о том, что в 17:00 со двора дома по ул. Жанкожа батыра пропал несовершеннолетний 2013 г.р. Сотрудниками полиции были проверены все возможные места пребывания школьника.Пресс-служба ДП Актюбинской области

В ведомстве отметили, что несовершеннолетний в тяжелом состоянии был найден сотрудниками участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних (УИП ПДН) в заброшенном здании элеватора в резервуаре для пшеницы (глубина примерно 10 м), расположенного по адресу: пер. Элеваторный. Школьник упал в резервуар, играя с детьми.

Сотрудниками полиции совместно со спасателями несовершеннолетний был доставлен в реанимационное отделение ЦОМИД в тяжелом состоянии.Пресс-служба ДП Актюбинской области

Департамент полиции Актюбинской области обратился к родителям с просьбой «провести разъяснительную работу с детьми о последствиях нахождения на строительных площадках и заброшенных зданиях».

Родителям необходимо контролировать местонахождение детей и интересоваться, где и с кем находится ребенок.

Обновлено в 12:12

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, ребенок был доставлен с места происшествия без сознания бригадой скорой помощи в приемный покой ЦОМИД Актобе, госпитализирован в отделение реанимации, осмотрен нейрохирургом, травматологом, хирургом, реаниматологом.

Общее состояние крайне тяжелое за счет полученной политравмы, переохлаждения. После осмотра специалистами и проведения КТ головного мозга, грудной и брюшной полостей выставлен диагноз: «Сочетанная травма. ЗЧМТ. Ушиб головного мозга тяжелой степени. Массивное субарахноидальное кровоизлияние. Вторичная ишемия обеих гемисфер головного мозга. Отек головного мозга. Умеренный дислокационный синдром. Кома 3. Ушиб грудной клетки, перелом рукоятки грудины. Пневмоторакс слева. Медиастинальная эмфизема. Перелом костей таза. Ушиб почек. ОПП в стадии риска. Множественные подкожные гематомы и ссадины волосистой части головы, правой верхней конечностей, грудной клетки справа».Пресс-служба Управления здравоохранения Актюбинской области

В ведомстве уточнили, что «состояние ребенка остается крайне тяжелым, проводится ИВЛ, проводится инфузионная терапия, гемодинамика нестабильная на двух вазопрессорах».

Динара Халдарова
Актобе Актюбинская область
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