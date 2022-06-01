Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Пожар на ТЭЦ рядом с Актау – начато расследование

пожар, пожарные Фото: Zakon.kz
Министерство энергетики РК начало расследование технологического нарушения с возгоранием автотрансформатора на ТЭС «ТОО «МАЭК Казатомпром», сообщает Zakon.kz.

По результатам расследования будет выяснена причина возгорания трансформатора и ответственность виновных лиц, допустивших технологическое нарушение.

31 мая в 21:40 по местному времени произошло возгорание автотрансформатора 220 кВ в результате выброса масла. В 02:08 возгорание трансформатора было ликвидировано. В ликвидации возгорания были задействованы 17 единиц техники и 78 человек личного состава Департамента ЧС Мангистауской области и сотрудники ТОО «МАЭК Казатомпром». Пресс-служба Министерства энергетики РК

Данное происшествие на электроснабжение и водоснабжение региона не повлияло.

1 июня начаты ремонтно-восстановительные работы.

Анастасия Стативкина
Актау Мангистауская область
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
Курс доллара упал на 12 тенге
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Ситуация в Украине: Зеленский готов к встрече с Путиным, в Херсонской области ввели рубль
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления