Пожар на ТЭЦ рядом с Актау – начато расследование

Министерство энергетики РК начало расследование технологического нарушения с возгоранием автотрансформатора на ТЭС «ТОО «МАЭК Казатомпром», сообщает Zakon.kz.

По результатам расследования будет выяснена причина возгорания трансформатора и ответственность виновных лиц, допустивших технологическое нарушение.

31 мая в 21:40 по местному времени произошло возгорание автотрансформатора 220 кВ в результате выброса масла. В 02:08 возгорание трансформатора было ликвидировано. В ликвидации возгорания были задействованы 17 единиц техники и 78 человек личного состава Департамента ЧС Мангистауской области и сотрудники ТОО «МАЭК Казатомпром». Пресс-служба Министерства энергетики РК

Данное происшествие на электроснабжение и водоснабжение региона не повлияло.

1 июня начаты ремонтно-восстановительные работы.