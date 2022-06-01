4,5 млрд тенге налогов заплатил Burger King за 10 лет в Казахстане

За 10 лет присутствия на казахстанском рынке Burger King превратился в лидера общественного питания по покрытию в стране: сегодня в 13 городах успешно функционируют 49 ресторанов международной сети.

За это время компания глубоко интегрировалась в экономику и вошла в список крупнейших налогоплательщиков в отрасли. Общая сумма уплаченных налогов в бюджет с 2012 года составила более чем 4,5 миллиарда тенге.

Сохранить за собой статус крупнейшего игрока на рынке общественного питания Burger King удалось благодаря высокому уровню сервиса, разнообразному меню, неукоснительному соблюдению строгих международных стандартов качества и безопасности, а также внедрению инновационных технологических решений.

Так, в 2018 году компания первой среди международных сетей быстрого питания в Казахстане запустила мобильное приложение, которое работает по принципу программы лояльности и позволяет гостям получать бонусы, подарки и различные выгодные предложения. Кроме того, компания Burger King одной из первых внедрила рестораны в формате автоэкспрессов, позволяющих получить заказ, не выходя из машины.

Текущий штат сотрудников Burger King насчитывает около 1 000 человек, большинство из которых – молодежь. Помимо инвестиций в обучение персонала, компания активно использует масштаб своего бизнеса и присутствие практически в каждом регионе республики для развития общества и оказанию помощи нуждающимся слоям населения.

Фото: Burger King

К примеру, компания на протяжении многих лет оказывает помощь воспитанникам «SOS Детская деревня» в Алматы – городе, с которого началась история Burger King в Казахстане. Благодаря программе корпоративной-социальной ответственности компании воспитанники детской деревни смогли пройти курсы английского языка в языковой школе «Just Speak It», а также посетить занятия по таэквондо в залах Республиканской глобальной федерации таэквондо в Алматинской области.

Помимо прочего, сотрудники Burger King, следуя принципам осознанной благотворительности, на регулярной основе организовывают мероприятия, направленные на развитие и социализацию детей, а также оказывают системную помощь воспитанникам благотворительного семейного детского дома «Нур» города Талгар. Дом «Нур» — это большая семья из более чем 350 детей, которых объединяет тяжелая судьба. Находясь под патронажем компании ТОО «QSR» с торговым знаком Burger King, детский дом в лице директора Туяк Каскеновной дарит детям надежду на светлое будущее. Команда Burger King на регулярной основе посещает воспитанников дома с подарками, играми, а главное - искренним желанием помочь.

Фото: Burger King

Сеть Burger King заинтересована в поддержке местных производителей и практически полностью локализовала поставки основных категорий своего меню. Все они прошли строгий контроль соответствия международным стандартам качества и безопасности, поскольку сотрудничество с Burger King автоматически обеспечивает их дополнительным конкурентным преимуществом на мировом рынке.

Напомним, сеть ресторанов быстрого питания Burger King является одной из крупнейших в мире и присутствует в 83 странах.