Ажар Гиният о проверках на границе в связи с оспой обезьян: Мы проводим термометрию

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиняит в кулуарах правительства заявила, что в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой обезьян, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодняшний день в Казахстане таких случаев (случаев заболевания оспой обезьян. – Прим. ред.) не зарегистрировано. На границе мы проводим термометрию всем, кто заезжает в нашу страну. Если будет обнаружен пациент с температурой, то его изолируют в инфекционный стационар в отдельную палату и бокс, затем обследуют. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Кроме того, Минздрав Казахстана подготовил специальные тесты для выявления этого заболевания.

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По словам Ажар Гиният, основные симптомы заболевания – высокая температура, выраженная интоксикация, слабость, головные боли, проявление покраснений на коже в виде экзантем.

Журналисты также поинтересовались у главы Минздрава, есть ли вакцина от этого заболевания и могут ли желающие казахстанцы вакцинироваться.

На сегодняшний день вакцины от оспы обезьян нет. Вакцинация всего населения проводится при определенных случаях, когда идет масштабная эпидемия по всему миру или в стране, и если эта инфекция опасна высокой смертностью или с какими-то тяжелыми последствиями. Сейчас вопрос о вакцинации всего населения Казахстана не стоит, будем ждать рекомендацию ВОЗ. Ажар Гиняит

Министр подчеркнула, что на сегодняшний день уже 24 страны заявили о регистрации единичных случаев оспы обезьян.



