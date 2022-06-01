Смаилов: Существующие программы не отвечают реальным нуждам сектора туризма

Нужно организовать комплексную работу по предоставлению туристских продуктов. Главное внимание должно быть обращено на качество сервиса и обслуживание туристов. Такое поручение на заседании правительства дал премьер-министр Алихан Смаилов, передает корреспондент Zakon.kz.

Туризм является очень перспективной отраслью экономики. До пандемии на сферу приходилось порядка 10% мирового совокупного продукта, 30% мирового экспорта услуг, 7% мировых инвестиции, 10% рабочих мест и 5% всех налоговых поступлений. По оценкам экспертов, восстановление международного туризма может занять от 2 до 4 лет. Данный фактор оказался катализатором развития внутреннего туризма – наблюдается возрастающий интерес к туристским объектам Казахстана, поэтому нужно наращивать темпы развития инфраструктуры и сервиса в регионах с туристским потенциалом. Премьер-министр РК Алихан Смаилов

По словам главы правительства, это важные факторы успешного привлечения инвестиций в туризм, которым акиматы должны уделять внимание.

Также Алихан Смаилов обратил внимание на развитие инфраструктуры объектов экотуризма, при реализации которых нужно строго сохранять экосистему особо охраняемых природных территорий.

Одним из сдерживающих факторов развития экотуризма, как считает премьер-министр РК, является отсутствие пассажирских авиа- и железнодорожных перевозок, сложность логистики до туристских объектов в сезон отпусков.

Существующие программы не отвечают реальным нуждам сектора туризма. Необходимо усилить работу в этом направлении. Хочу обратить внимание на положительную динамику развития отрасли туризма и обращаю внимание акиматов регионов совместно с заинтересованными госорганами – нужно принять меры по своевременному обеспечению инженерной инфраструктуры туристических объектов. Алихан Смаилов

Глава правительства добавил, что Минкультуры и спорта совместно с акиматами регионов нужно организовать комплексную работу по предоставлению туристских продуктов, в первую очередь предусматривающих безопасность туристов и качество предоставляемых услуг.