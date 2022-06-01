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«Возможно, умышленно» – Ильин про взрыв около роддома в Шымкенте

взрыв в Шымкенте, причины, комментарий министра Фото: пресс-служба ДП Шымкента
Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин назвал несколько возможных причин взрыва межбольничной аптеки около роддома в Шымкенте, передает корреспондент Zakon.kz.
Там хранились химические вещества в больших количествах для производства лекарственных препаратов. Во всяком случае перекись водорода, которая, как одна из версий, возможно, послужила причиной. Другое, в ходе следственных мероприятий охранной компанией было зафиксировано движение, на объекте сработали датчики. Рассматривается и другая версия, возможно, умышленно.Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин

Напомним, 21 мая около роддома в Шымкенте взорвалась межбольничная аптека. 

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Тамила Языкова
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