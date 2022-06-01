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Глава ОБСЕ назвал амбициозными политические реформы Казахстана

РК, политические реформы, ОБСЕ, глава, Збигнев Рау, оценка Фото: пресс-служба Мажилиса
В Мажилисе прошла встреча спикера нижней палаты Парламента РК Ерлана Кошанова с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау, передает Zakon.kz.

Председатель ОБСЕ заявил, что повестка, которую реализует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в части реформ по внесению изменений в Конституцию РК, позволит усилить Парламент.

Мы хотим призвать Казахстан в полной мере использовать все, что может предложить наша организация и Офис программы ОБСЕ, ресурсы, знания, в осуществлении ваших амбициозных политических реформ.Збигнев Рау

Ерлан Кошанов подчеркнул, что визит председателя ОБСЕ проходит в преддверии значимого политического события для Казахстана – референдума. Спикер Мажилиса считает это свидетельством поддержки курса реформ главы государства и всенародного плебисцита.

Во время встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия Казахстана и ОБСЕ, двусторонних казахстанско-польских отношений, в том числе между парламентами двух стран.

РК, политические реформы, ОБСЕ, глава, Збигнев Рау, оценка

Фото: пресс-служба Мажилиса

Председатель ОБСЕ поблагодарил казахский народ за приют и поддержку десятков тысяч поляков, депортированных в Казахстан во время политических репрессий 30-х годов прошлого века. Он также высказал слова благодарности за то, что сегодня в стране создаются все условия для изучения польской культуры и языка этническими поляками, проживающими в Казахстане.

По итогам встречи стороны договорились о расширении сотрудничества на всех уровнях.

Збигнев Рау приехал в Казахстан в рамках ознакомительной поездки по региону в качестве вновь избранного председателя ОБСЕ. Также запланировано посещение Узбекистана и Монголии.

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Динара Халдарова
Референдум в Казахстане Мажилис ОБСЕ Кошанов Ерлан Казахстан
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