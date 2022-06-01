Глава ОБСЕ назвал амбициозными политические реформы Казахстана
Председатель ОБСЕ заявил, что повестка, которую реализует президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в части реформ по внесению изменений в Конституцию РК, позволит усилить Парламент.
Мы хотим призвать Казахстан в полной мере использовать все, что может предложить наша организация и Офис программы ОБСЕ, ресурсы, знания, в осуществлении ваших амбициозных политических реформ.Збигнев Рау
Ерлан Кошанов подчеркнул, что визит председателя ОБСЕ проходит в преддверии значимого политического события для Казахстана – референдума. Спикер Мажилиса считает это свидетельством поддержки курса реформ главы государства и всенародного плебисцита.
Во время встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы взаимодействия Казахстана и ОБСЕ, двусторонних казахстанско-польских отношений, в том числе между парламентами двух стран.
Фото: пресс-служба Мажилиса
Председатель ОБСЕ поблагодарил казахский народ за приют и поддержку десятков тысяч поляков, депортированных в Казахстан во время политических репрессий 30-х годов прошлого века. Он также высказал слова благодарности за то, что сегодня в стране создаются все условия для изучения польской культуры и языка этническими поляками, проживающими в Казахстане.
По итогам встречи стороны договорились о расширении сотрудничества на всех уровнях.
Збигнев Рау приехал в Казахстан в рамках ознакомительной поездки по региону в качестве вновь избранного председателя ОБСЕ. Также запланировано посещение Узбекистана и Монголии.