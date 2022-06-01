Токаев взял под контроль проблему сокращения популяции каспийского тюленя

Необходимо изучить причины сокращения популяции каспийского тюленя, отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время посещения Центрально-Азиатского института экологических исследований, передает Zakon.kz.

Глава государства пообещал взять решение этой проблемы под свой личный контроль.

Напомним, туши мертвых тюленей обнаружили на центральной набережной города Форт-Шевченко.

В пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК отметили, что туши морских животных и осетровых рыб находились в стадии сильного разложения.

Произвести отбор проб тканей для проведения исследований не представилось возможным. В ведомстве предположили, что их гибель произошла в зимний период.