Абаев и Досаев поздравили с Днем защиты детей

В Международный день защиты детей Театр имени Наталии Сац сделал замечательный подарок воспитанникам детских домов, детям с особенными потребностями, а также ребятам из малоимущих и многодетных семей, сообщает Zakon.kz.

Легендарный театр показал юным зрителям волшебную сказку «Звездный мальчик» по пьесе знаменитого английского писателя Оскара Уайльда – историю о том, что главное в человеке – душа, о жестокости и милосердии, выборе между добром и злом, которая дает возможность поразмыслить над смыслом жизни и своими ценностями.

Фото: театр имени Наталии Сац

Перед началом спектакля для юных зрителей были зачитаны поздравления от министра культуры и спорта Казахстана Даурена Абаева и акима города Алматы Ерболата Досаева.

Каждый из вас – будущий инженер, ученый, предприниматель, артист, учитель, врач, защитник Родины, но, чтобы стать успешным человеком, добиться высоких результатов и осуществить свои мечты, важно не только хорошо учиться, но и развиваться духовно. Мои уважаемые маленькие театралы! Я очень рад, что вы интересуетесь искусством, ведь именно театр помогает развивать художественное мышление, способствует культурному и нравственному обогащению, знакомит вас с истоками нашей богатой истории, учит видеть и ценить прекрасное в людях и окружающем нас мире. Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев

В свою очередь аким Алматы пожелал юным алматинцам крепкого здоровья, веселых каникул и исполнения всех желаний.

Фото: театр имени Наталии Сац

На протяжении многих лет этот благотворительный проект легендарного театра стал нашей доброй ежегодной традицией, поскольку своей первоочередной задачей мы ставим просвещение молодого поколения, воспитание у него любви к знаниям, патриотизма, уважения к старшим и друг к другу. Сегодня, в год, объявленный президентом страны Касым Жомартом Токаевым Годом детей, мы желаем своим юным зрителям и всем ребятам республики достижения целей, новых знаний и счастливого детства. И, конечно, ждем их вместе с родителями весь июнь на открывшемся сегодня Фестивале детских спектаклей, в рамках которого мы покажем лучшие постановки для всей семьи из золотой коллекции легендарного театра. Пресс-служба Театра имени Наталии Сац