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Курс доллара снова вырос – на 9,5 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 424,62 тенге, поднявшись на 9,46 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,08 тенге и составил 6,90 тенге.

Средневзвешенный курс евро составляет 442,80 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 62,98 тенге (+0,89).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 428-434,5 тенге, евро – 455-464 тенге, рос. рубль – 6,15-6,55 тенге.

Лариса Черненко
KASE
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