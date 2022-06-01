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Педиатры устроили сюрприз маленьким алматинцам в День защиты детей

Рисунки Фото: пресс-служба Городской поликлиники №18
1 июня прием у врача-педиатра в городской поликлинике №18 был похож на игровой квест. Маленькие посетители стали участниками конкурсов — рисунков на асфальте и творческих работ в Молодежном центре здоровья, передает Zakon.kz.

Медики, чтобы порадовать маленьких пациентов, украсили шарами и лентами филиал «Таугуль» и кабинеты.

Казахстан

Фото: пресс-служба Городской поликлиники №18

Узкие специалисты вели прием и консультацию без предварительной записи. По принципу «одного окна» организованы клинико-диагностические обследования для детей. Участников конкурса рисунков ждали приятные подарки и сладости.

педиатр

Фото: пресс-служба Городской поликлиники №18

В другие дни атмосфера в поликлинике не столь праздничная. Медики по своему призванию дарят радость детям и их родителям своей работой, помогая излечиться от различных заболеваний.

радость

Фото: пресс-служба Городской поликлиники №18

Мы ведем диспансерное наблюдение детей с хроническими патологиями, это порядка 796 человек. Для них организовываются профилактические осмотры, оздоровление в реабилитационных центрах и санаториях Алматы. К примеру, за минувший год 112 детей получили путевки на оздоровление. К маломобильным пациентам врачи выезжают на дом, также осуществляется доставка лекарств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. С 2022 года удалось решить вопрос нехватки узких специалистов детского профиля. В поликлинике принимают врачи: детский стоматолог, офтальмолог, хирург, невропатолог, кардиолог, эндокринолог.Заместитель главного врача городской поликлиники №18 Алматы Асель Сагиндыкова

Поликлиника активно участвует в реализации государственной программы «Аңсаған сәби», специалисты ведут сопровождение 40 женщин по программе ЭКО.

история

Фото: пресс-служба Городской поликлиники №18

Ежегодно педиатры поликлиники принимают на патронаж более 570 новорожденных.

Альберт Ахметов
Алматы
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