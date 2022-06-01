Гранты и стипендии для нуждающихся студентов учредил Фонд «Қазақстан халқына»
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев на брифинге в СЦК заявил, что принято решение утвердить грантовую программу для некоторых категорий студентов вузов, передает корреспондент Zakon.kz.
К нам поступило 1,5 тыс. заявок от молодых людей, студентов, которые имеют большие сложности с оплатой своего обучения в высших учебных заведениях. Мы думали, каким образом нам им помочь, и было принято решение, попечительский совет утвердил эту программу, была утверждена грантовая программа для выпускников сельских школ, из малообеспеченных семей, тех, кто испытывает сложности с оплатой обучения. Это еще дети-сироты, дети-инвалиды, все могут претендовать на этот грант. Председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев
Он также сообщил, что вузам, которые работают с министерством образования по грантовым программам за счет бюджета, будут выделяться три таких гранта от фонда.
Абитуриент в данном случае должен, как минимум, набрать балл, достаточный для получения государственного гранта.
В силу того, что желающих больше, чем государственных грантов, в этом случае для тех, кто соответствует тем критериям, которые мы отрабатываем в настоящее время с руководителями вузов, они будут иметь право получить этот грант. У нас 85 вузов, по три гранта на вуз (программа бакалавриата). Кроме того, 100 стипендий мы учредили уже для обучающихся в вузах, тех же критерий нуждаемости. Но этих кандидатов будут отбирать уже благотворительные организации, которые работают в этой сфере, которые известны студенческой молодежи. Бюджет программы на текущий год – до 378 млн тенге. Ежегодно он будет расти, потому что бакалавриат в среднем четыре года обучения. Болат Жамишев
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