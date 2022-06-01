Гранты и стипендии для нуждающихся студентов учредил Фонд «Қазақстан халқына»

Председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев на брифинге в СЦК заявил, что принято решение утвердить грантовую программу для некоторых категорий студентов вузов, передает корреспондент Zakon.kz.

К нам поступило 1,5 тыс. заявок от молодых людей, студентов, которые имеют большие сложности с оплатой своего обучения в высших учебных заведениях. Мы думали, каким образом нам им помочь, и было принято решение, попечительский совет утвердил эту программу, была утверждена грантовая программа для выпускников сельских школ, из малообеспеченных семей, тех, кто испытывает сложности с оплатой обучения. Это еще дети-сироты, дети-инвалиды, все могут претендовать на этот грант. Председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Болат Жамишев

Он также сообщил, что вузам, которые работают с министерством образования по грантовым программам за счет бюджета, будут выделяться три таких гранта от фонда.

Абитуриент в данном случае должен, как минимум, набрать балл, достаточный для получения государственного гранта.