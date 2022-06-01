«Тренинги по обогащению»: аферист выманил у женщины 9,5 млн тенге

Только за сутки в Департамент полиции Акмолинской области поступило сразу восемь заявлений жителей региона по фактам мошенничества. Сетевые аферисты, по данным полицейских, завладели в общей сложности более чем 15,5 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

К примеру, 30 мая поступило заявление от местной жительницы: она рассказала, что лишилась 9,5 млн тенге.

Как оказалось, ранее заявительница интересовалась просмотрами различных тренингов по финансовому обогащению на YouTube. После подписки на один из таких каналов с потерпевшей связался мужчина по имени «Владимир» и сообщил, что есть возможность приумножить свой капитал. Для этого, по его словам, необходимо внести первоначальный взнос. В итоге мужчина выманил у нее в общей сложности 9 500 000 тенге. Пресс-служба ДП Акмолинской области

По данному факту полиция начала досудебное расследование по ст. 190 ч. 3 УК РК («Мошенничество»), проводятся мероприятия по установлению личности звонившего.

Также на уловку мошенников попался житель Степногорска. Мужчина перевел сетевым аферистам 3 300 000 тенге, оформленные в кредит.

По данному факту полиция проводит досудебное расследование по ст. 190 ч. 2 УК РК, устанавливаются подозреваемые.

В ведомстве уточнили, что практически ежедневно акмолинцы становятся жертвами интернет-мошенников при покупке различных товаров через популярные рекламные приложения.

30 мая заявления акмолинцев поступили в подразделения полиции Степногорска, Буландынского, Зерендинского и Целиноградского районов. Граждане, желая купить различные товары в интернете, столкнулись с обманом и лишись денежных средств в размере от 300 000 до 60 000 тенге. Пресс-служба ДП Акмолинской области

По всем фактам полицейскими начаты досудебные расследования, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к мошенническим схемам.