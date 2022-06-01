Более 13 тысяч долларов пытались вывезти из Актау в Тбилиси

В Международном аэропорту Актау сотрудники Департамента госдоходов по Мангистауской области совместно с Пограничной службой и Департаментом экономических расследований при прохождении таможенного контроля обнаружили у пассажира авиарейса Актау – Тбилиси 13 тысяч долларов, сообщает Zakon.k

Доллары находились в ручной клади. Во время опроса мужчина вначале замешкался и отрицал наличие валюты сверх установленной нормы, но затем дал признательные показания.

По данному факту составлен административный материал.

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской бласти напомнили, что указом президента Казахстана от 14 марта 2022 года «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» запрещен вывоз из страны:

наличной иностранной валюты или денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов и рассчитанной по курсу Нацбанка РК, установленному на дату вывоза; золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет из золота «ALTYN BARYS» и из серебра «KÚMIS BARYS», выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.

В связи с чем граждан, планирующих выезд за границу, просят соблюдать действующее законодательство республики.