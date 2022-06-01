Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Назначен новый вице-министр финансов Казахстана

назначение Фото: primeminister.kz
Должность занял бывший председатель правления АО «Центр электронных финансов» Эльдар Казганбаев, передает Zakon.kz.
Постановлением правительства Республики Казахстан Казганбаев Эльдар Шамильевич назначен на должность вице-министра финансов РК, – сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Эльдар Казганбаев родился в 1979 году в г. Алматы.

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Финансовую академию.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера Управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке.

В 2001-2006 гг. работал в банковском секторе.

2006-2007 гг. — гл. менеджер Управления рассмотрения проектов; фронт-менеджер офиса управляющего директора АО «Банк развития Казахстана».

2008-2010 гг. — управляющий директор АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

2011-2018 гг. — заместитель директора, директор Информационно-вычислительного центра.

С октября 2018 года являлся председателем правления АО «Центр электронных финансов».

Елена Беляева
Казахстан
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Курс доллара упал на 12 тенге
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
В Нацбанке рассказали, почему укрепился тенге
Шквал, гроза и град ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменится система оплаты труда бюджетников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления