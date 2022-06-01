Назначен новый вице-министр финансов Казахстана

Должность занял бывший председатель правления АО «Центр электронных финансов» Эльдар Казганбаев, передает Zakon.kz.

Постановлением правительства Республики Казахстан Казганбаев Эльдар Шамильевич назначен на должность вице-министра финансов РК, – сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Эльдар Казганбаев родился в 1979 году в г. Алматы.

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Финансовую академию.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности стажера Управления по работе с персоналом административного департамента в коммерческом банке.

В 2001-2006 гг. работал в банковском секторе.

2006-2007 гг. — гл. менеджер Управления рассмотрения проектов; фронт-менеджер офиса управляющего директора АО «Банк развития Казахстана».

2008-2010 гг. — управляющий директор АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства».

2011-2018 гг. — заместитель директора, директор Информационно-вычислительного центра.

С октября 2018 года являлся председателем правления АО «Центр электронных финансов».