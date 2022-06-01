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Умер режиссер бразильского сериала «Рабыня Изаура»

режиссер Фото: kinopoisk.ru
Режиссер и актер Милтон Гонсалвеш скончался в возрасте 88 лет в своем доме в городе Вила-Велья, передает Zakon.kz.

Как пишет gazeta.ru, причиной смерти артиста стали последствия ишемического инсульта, который он перенес два года назад.

За время работы на телеканале автор «Рабыни Изауры» выступил в качестве актера и режиссера более чем в 40 проектах Globo, в киноиндустрии Гонсалвеш работал более чем над 100 проектами.

Активист «черного движения» Бразилии Гонсалвеш выдвигался как кандидат на пост губернатора штата Рио-де-Жанейро, ему удавалось быть востребованным актером и режиссером, совмещая карьеру с общественной деятельностью.

Елена Беляева
Бразилия
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