Уголовное наказание за убийство собаки грозит жителю Алматинской области

35-летний подозреваемый в жестоком обращении с животными задержан в Талгарском районе, передает Zakon.kz.

Сельчанин был уличен в умышленном умерщвлении своей собаки. И теперь он в качестве подозреваемого привлекается к ответственности по ст. 316 ч. 2 УК РК «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Пресс-служба ДП Алматинской области

Ранее в соцсетях были размещены фотографии останков собаки на окраине поселка Карабулак. Таким образом зоозащитники привлекли внимание полицейских к преступлению.

Отмечается, что хозяин погибшего животного признался в убийстве своего питомца. В свое оправдание задержанный пояснил, что зарезал дворового пса для добычи собачьего жира, который намеревался использовать в лечебных целях.

Согласно казахстанскому законодательству, подозреваемому грозит крупный денежный штраф, исправительные работы либо арест до 50 суток.