Турция намерена провести новую антитеррористическую операцию в Сирии
Фото: pixabay
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в публикации издания ТАСС, операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которых Анкара признает террористическими организациями.
Об этом президент Турции заявил во время выступления в парламенте.
Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги.Реджеп Тайип Эрдоган
По его словам, «попытки узаконить террористов с помощью смены их названий ни к чему не приведут».
Те, кто выступает с подобными инициативами, обманывают сами себя, но не Турцию.Президент Турции
Как говорится в материале, с 2017 года Турция провела в северных районах Сирии уже три военные операции – «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».
Согласно данным турецких СМИ, в операции планируется задействовать около 50 тыс. турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции.
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