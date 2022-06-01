Турция намерена провести новую антитеррористическую операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации издания ТАСС, операция будет направлена против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которых Анкара признает террористическими организациями.

Об этом президент Турции заявил во время выступления в парламенте.

Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги. Реджеп Тайип Эрдоган

По его словам, «попытки узаконить террористов с помощью смены их названий ни к чему не приведут».

Те, кто выступает с подобными инициативами, обманывают сами себя, но не Турцию. Президент Турции

Как говорится в материале, с 2017 года Турция провела в северных районах Сирии уже три военные операции – «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».

Согласно данным турецких СМИ, в операции планируется задействовать около 50 тыс. турецких военнослужащих и боевиков сирийской вооруженной оппозиции.