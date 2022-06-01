Ситуация в Украине: убытки Киева превысили $600 млрд, Турция поможет разминировать порты
Порядка 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из самопровозглашенных республик Донбасса будут переданы в семьи в четырех российских регионах, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Турция постарается помочь в организации разминирования украинских портов.
В Госдуме планируют присоединить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области к России уже в июле, заявил глава Международного комитета ГД РФ Леонид Слуцкий.
Швейцария наложила вето на отправку Данией военной техники в Украину.
Сергей Лавров назвал «разумной» позицию США по поставкам оружия Украине. При этом, по мнению главы МИД РФ, Киев «переходит все рамки приличия» в просьбах об оружейных поставках.
«Кремль не верит заявлениям Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию России с помощью американских РСЗО», – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Урегулирование продовольственного кризиса невозможно без возвращения российского и украинского продовольствия на мировой рынок, заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T, сказал федеральный канцлер Олаф Шольц.