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Ситуация в Украине: убытки Киева превысили $600 млрд, Турция поможет разминировать порты

военный конфликт Фото: pexels
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что убытки от военного конфликта в стране превысили 600 миллиардов долларов, передает Zakon.kz.

  • Порядка 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из самопровозглашенных республик Донбасса будут переданы в семьи в четырех российских регионах, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

  • Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Турция постарается помочь в организации разминирования украинских портов.

  • В Госдуме планируют присоединить Донецкую, Луганскую и Херсонскую области к России уже в июле, заявил глава Международного комитета ГД РФ Леонид Слуцкий.

  • Швейцария наложила вето на отправку Данией военной техники в Украину.

  • Сергей Лавров назвал «разумной» позицию США по поставкам оружия Украине. При этом, по мнению главы МИД РФ, Киев «переходит все рамки приличия» в просьбах об оружейных поставках.

  • «Кремль не верит заявлениям Зеленского о том, что Киев не собирается атаковать территорию России с помощью американских РСЗО», – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • Урегулирование продовольственного кризиса невозможно без возвращения российского и украинского продовольствия на мировой рынок, заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш.

  • Германия решила поставить Украине ракеты противовоздушной обороны IRIS-T, сказал федеральный канцлер Олаф Шольц.

Елена Беляева
Россия Ситуация в Украине ООН Украина
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