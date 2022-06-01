Автомобиль скорой помощи перевернулся после ДТП в Уральске – есть пострадавшие

Авария произошла на пересечении улиц Лермонтова и Даулеткерея. Четыре человека были доставлены в больницу на осмотр, передает Zakon.kz.

Как рассказали в Департаменте полиции ЗКО, автомобиль марки Chevrolet Cobalt ехал по улице Даулеткерея по второстепенной дороге, а УАЗ – по главной – по Лермонтова.

В результате столкновения автомобиль скорой помощи перевернулся на крышу. Отмечается, что «скорая» относится к онкологической больнице.

Фото: пресс-служба ДП ЗКО

О состоянии пострадавших не сообщается.

Ведется следствие.