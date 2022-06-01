Более 60 мероприятий провели в столице в Международный день защиты детей
На Demalys Promenad с самого утра проходил фестиваль детского рисунка на асфальте, где раскинулся целый вернисаж, нарисованный мелками. Рядом расположились рукодельницы, на ярмарке можно было найти вязаные игрушки ручной работы, искусную вышивку, войлочные изделия.
В рамках Года детей празднование 1 июня в этом году мы решили сделать особенным. Организовали мастер-класс, городской конкурс рисунков на асфальте, ярмарку-выставку детских работ. Даже несмотря на пасмурную с самого утра погоду пришло очень много детей, – рассказала заместитель директора детской художественной школы Раиса Муратова.
Через дорогу на столичном Арбате, на площадке перед Дворцом школьников им. М. Утемисова детей встречали аниматоры, герои мультфильмов. Вместе с вожатыми ребята участвовали в конкурсах, разгадывали загадки, состязались в спортивных играх. В стороне взрослые с удовольствием пританцовывали под звонкие, детские песни.
Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана
В столичном парке решили сделать акцент на национальных казахских играх, а также на экологических и туристических конкурсах.
Мы разложили перед детьми предметы, которые нужны и не нужны в походе. Перед ними находится рюкзак, палатка, веревка, бутылка с водой, спальник, ледянка, помада и многое другое. Их задача выбрать нужное. Хотим отметить, что это намек родителям – чаще водить детей в походы, на природу, – отметили организаторы.
По соседству подросткам рассказывали о пользе разделения мусора, на другой площадке для гостей проводили арт-терапию.
Самыми азартными и шумными стали спортивные соревнования по национальным казахским играм: перетягивание каната, ленгі тебу, асық ату.
Фестивалем детского творчества и спорта «Мен бақытты баламын» поздравил юных астанчан столичный парк Жетісу. Здесь самые активные и шустрые состязались в спортивных соревнованиях, а любители музыки продемонстрировали свои вокальные способности в концертной программе. Каждый желающий мог показать свой талант в изобразительном искусстве, приняв участие в мастер-классе по рисунку и декоративно-прикладному искусству. Гостей ждали квесты и флешмобы с аниматорами.
Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана
К слову, погода к астанчанам была благосклонна и позволила провести этот праздник в полном объеме в Триатлон-парке, где свыше 250 детей запустили воздушных змеев в небо.
Праздничный концерт «Здравствуй, лето!» с участием вокального отделения детских музыкальных школ №2, 3 состоялся в парке Жерұйық.
В Президентском парке дети попали на театрализованную программу «Балдаурен балалық шақ» и конкурс рисунков на асфальте. А в парке Жастар гостей ждал парад колясок, конкурс велосипедистов и ползунков с участием дошкольных организаций.
В этот день в городе открыли несколько летних детских дворовых площадок, все это сопровождалось концертной программой и конкурсом рисунков «Мен тұратын аула».
Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана
В стороне не остались и жилые массивы. В Железнодорожном, Промышленном, Достыке, Интернациональном, Куйгенжаре, Мичурино организовали праздничные программы. Дети играли в подвижные игры, пели, танцевали, рассказывали стихи, также для них проводились различные конкурсы. Приятным бонусом стала раздача мороженого.
Жительница одного из жилых массивов Гульжамал Калкенова выразила благодарность за устроенный праздник.
В первую очередь, это общение, налаживание коммуникаций с внешним миром. В игре ребенок учится мыслить, проявлять настойчивость и характер, пользоваться знаниями и получать новые навыки. Даже став взрослым, так приятно и полезно с головой окунуться в детство и позволить себе побыть беззаботным, – сказала она.
Управление занятости и социальной защиты города и Центр поддержки института семьи «Жанұя» акимата в рамках Года детей провели праздничное мероприятие «Бала – еліміздің ертеңі». Главными гостями стали дети с особенными потребностями.
Фото: пресс-служба акимата города Нур-Султана
Творческие коллективы столицы подарили им театрализованное представление, яркие эмоции и праздничное настроение. Детский праздник продолжили выступления этно-ансамбля «Қорқыт» Государственной академической филармонии имени Еркегали Рахмадиева и вокалистов ансамбля «Артспорт» школы исскуств Шолпан Корганбек.
Детям с особенными потребностями Центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» акимата города Нур-Султан при поддержке спонсоров сделал памятные подарки.
Хочется пожелать, чтобы наши дети как можно дольше оставались детьми. Беззаботными, веселыми, радостными и были окружены заботой, любовью. Пусть небо над головой всегда будет мирным, а каждый новый день – добрым и интересным. Мы взрослые не должны забывать, что именно мы в ответе за счастливое и безопасное детство детей! – сказала директор Центра поддержки института семьи «Жанұя» Асемгуль Садыр.