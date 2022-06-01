Перекус в виде кефира и яблок провоцирует голод – врач

Эндокринолог Зухра Павлова объяснила, почему после некоторых продуктов человек чувствует нарастающее чувство голода, передает Zakon.kz.

По словам эксперта, яблоко и кефир, хоть и считаются популярными как диетические перекусы, на самом деле не содержат весь спектр полезных макронутриентов — белков, жиров и углеводов, а также в должной мере не заполняют желудок.

Если пища калорийная, но маленькая по объему, то мы, скорее всего, ею удовлетворимся на короткое время, даже если это высококачественные жиры. Желудок остался пуст, человек чувствует голод. Просто есть зеленый салат без белка или масла неразумно, он не утолит голод. Точно так же протеиновый коктейль требует закуски в виде овощей, фруктов или сухарика, – цитирует Павлову Lenta.ru.

Врач уточнила, что, если жировой ткани становится много, развивается опасное состояние инсулинорезистентности, когда человек не реагирует на инсулин. В таком случае его мучает постоянное чувство волчьего голода.

Кроме того, по мнению эндокринолога, часто люди совершают ошибку, перекусывая яблоком или другими фруктами, не добавляя белок. Фруктоза быстро утоляет чувство голода, но потом аппетит резко возрастает из-за резкого снижения уровня малонил-КоА (важнейшего компонента клеточного цикла выработки энергии и регулятора энергетического баланса в мозге).

Вы можете есть любые сладости и фрукты, но после основной пищи. Тогда уменьшится скорость всасывания углеводов, и анаболический вектор сместится на строительство не жировой, а мышечной ткани. То есть вместо вреда получите пользу. Разумеется, если не переедите, – уточнила врач.