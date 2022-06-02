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Матчем Польша – Уэльс стартовал новый розыгрыш Лиги наций УЕФА

сборная Фото: championat.com
Встреча первого тура группового этапа прошла на стадионе «Тарчиньски» в польском городе Вроцлаве, передает Zakon.kz.

Счет был открыт во втором тайме. На 52-й минуте отличился полузащитник Уэльса Джонатан Уильямс, ему ассистировал Рабби Матондо. Через 20 минут счет сравнял хавбек сборной Польши Якуб Каминьский, голевой пас отдал Тимотеуш Пухач. На 85-й минуте точку в игре поставил польский нападающий Кароль Свидерски.

Итог встречи: 2:1 в пользу хозяев поля.

Сборные Польши и Уэльса представлены в группе 4 Лиги А. Соперниками команд по групповому этапу являются сборные Нидерландов и Бельгии. Действующим победителем Лиги наций УЕФА является национальная команда Франции.

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Елена Беляева
УЕФА Польша
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