В Японии планируют перезапустить реактор типа «Фукусима-1»

В настоящий момент в Японии вырабатывают энергию десять реакторов на шести АЭС, остальные объекты проходят проверку на безопасность, сообщает Zakon.kz.

Губернатор японской префектуры Симанэ дал согласие на перезапуск второго реактора АЭС «Симанэ», который является аналогичным типу реактора аварийной АЭС «Фукусима-1», сообщает ТАСС.

Свое одобрение плану перезапуска также уже высказали законодательное собрание префектуры и еще пять городов и муниципалитетов, расположенных в радиусе 30 км от АЭС. Кроме того, реактор прошел предварительную проверку безопасности ядерного регулятора Японии.

Компания – оператор станции Chugoku Electric Power планирует завершить подготовку к перезапуску, включая обеспечение мер на случай цунами, к февралю 2023 года. Кроме того, необходимо утвердить планы эвакуации на случай ЧП, поскольку в радиусе 30 км от станции проживает около 450 тысяч человек. Если реактор пройдет все необходимые инспекции, его можно будет перезапустить не ранее следующего года.

Второй энергоблок АЭС «Симанэ» был построен в 1989 году. Рабочая установка представляет собой кипящий водо-водяной реактор мощностью 820 МВт. Такой же тип использовался и на аварийной АЭС «Фукусима-1». Это станет первым перезапуском реактора подобной конструкции в Японии после трагедии на «Фукусиме-1».

До аварии на «Фукусиме-1» на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%.

В результате временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по энергоснабжению страны легла на тепловые станции.

В настоящий момент в Японии вырабатывают энергию десять реакторов на шести АЭС, остальные объекты проходят проверку на безопасность.

При этом правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска атомных станций.