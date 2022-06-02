В Японии планируют перезапустить реактор типа «Фукусима-1»
Губернатор японской префектуры Симанэ дал согласие на перезапуск второго реактора АЭС «Симанэ», который является аналогичным типу реактора аварийной АЭС «Фукусима-1», сообщает ТАСС.
Свое одобрение плану перезапуска также уже высказали законодательное собрание префектуры и еще пять городов и муниципалитетов, расположенных в радиусе 30 км от АЭС. Кроме того, реактор прошел предварительную проверку безопасности ядерного регулятора Японии.
Компания – оператор станции Chugoku Electric Power планирует завершить подготовку к перезапуску, включая обеспечение мер на случай цунами, к февралю 2023 года. Кроме того, необходимо утвердить планы эвакуации на случай ЧП, поскольку в радиусе 30 км от станции проживает около 450 тысяч человек. Если реактор пройдет все необходимые инспекции, его можно будет перезапустить не ранее следующего года.
Второй энергоблок АЭС «Симанэ» был построен в 1989 году. Рабочая установка представляет собой кипящий водо-водяной реактор мощностью 820 МВт. Такой же тип использовался и на аварийной АЭС «Фукусима-1». Это станет первым перезапуском реактора подобной конструкции в Японии после трагедии на «Фукусиме-1».
До аварии на «Фукусиме-1» на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось около 30%.
В результате временного вынужденного отказа от нее основная нагрузка по энергоснабжению страны легла на тепловые станции.
В настоящий момент в Японии вырабатывают энергию десять реакторов на шести АЭС, остальные объекты проходят проверку на безопасность.
При этом правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска атомных станций.