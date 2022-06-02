Полицейские помогли многодетной семье в Шымкенте

Фото: polisia.kz

В рамках акции «30 добрых дел» сотрудники Управления криминальной полиции ДП Шымкента посетили семью, в которой воспитываются шесть детей. Мать детей по состоянию здоровья не может работать. Старшие дети стараются помогать своей маме, передает Zakon.kz.