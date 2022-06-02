Полицейские помогли многодетной семье в Шымкенте
Фото: polisia.kz
В рамках акции «30 добрых дел» сотрудники Управления криминальной полиции ДП Шымкента посетили семью, в которой воспитываются шесть детей. Мать детей по состоянию здоровья не может работать. Старшие дети стараются помогать своей маме, передает Zakon.kz.
Полицейские Шымкента узнали о семье, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Стражи порядка доставили семье продукты питания и оказали материальную помощь для лечения матери-одиночки.
Фото: polisia.kz
Мы благодарны сотрудникам полиции за помощь в сложное для нашей семьи время. Огромное спасибо за то, что порадовали моих детей в детский праздник. Успехов вам в вашей нелегкой работе. Здоровья и сил, – поблагодарила полицейских Айгуль Куралбаева.
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