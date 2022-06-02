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Сильный дождь и снег ожидаются в горах Алматы

предупреждение от ДЧС, дождь Фото: Zakon.kz
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям алматинцев предупредили о надвигающемся ухудшении погоды в горах, сообщает Zakon.kz

В ведомстве обратились к туристам и любителям походов в горы: их попросили воздержаться от прогулок.

2 июня в горах Алматы порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. 3 июня ожидается сильный дождь, в высокогорье – снег. Местами гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на север-восточный. Порывы ветра будут достигать 23-28 метров в секунду.Пресс-служба ДЧС Алматы

Спасатели просят следить за сигналами «112», оповещениями и сообщениями СМИ, телевидения, радио.

Анастасия Московчук
Алматы
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