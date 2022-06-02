Джонни Деппа также признали виновным в клевете на бывшую жену

В США присяжные также признали известного актера Джонни Деппа виновным в клевете на бывшую жену, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, актер должен выплатить своей бывшей супруге два миллиона долларов. А Эмбер Херд должна выплатить Деппу 15 млн долларов компенсации.

Голливудские экс-супруги обвиняли друг друга в регулярном домашнем насилии, детально описывая многочисленные семейные ссоры. Дополнительные подробности семейной жизни звездной пары предоставили несколько десятков свидетелей.

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Они поженились в 2015 году, но прожили вместе всего два года.