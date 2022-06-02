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Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом за сутки в Казахстане

коронавирус, заболели Фото: pixabay
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 1 июня в Казахстане. Согласно данным, коронавирусом заболели пять человек, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1;

  • в Алматы – 4,

Всего в стране подтверждено 1 305 760 случаев.

Четыре человека выздоровели от коронавирусной инфекции в стране за сутки:

  • в Алматы – 3;

  • в Алматинской области – 1.

Всего в Казахстане от COVID-19 выздоровели 1 292 019 человек.

Анастасия Стативкина
COVID-19 Казахстан
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