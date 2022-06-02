Опубликована статистика по заболевшим коронавирусом за сутки в Казахстане

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В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 1 июня в Казахстане. Согласно данным, коронавирусом заболели пять человек, сообщает Zakon.kz.