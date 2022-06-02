Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Павлодарской области назначен новый замначальника ДП

Павлодарская область, ДП, замначальника, Рустем Тунгышбаев, назначение Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области - им стал Рустем Тунгышбаев, передает Zakon.kz.
Приказом министра внутренних дел РК на должность заместителя начальника Департамента полиции Павлодарской области назначен Тунгышбаев Рустем Карибаевич.Пресс-служба ДП Павлодарской области

Ранее он занимал должность начальника Управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Рустем Тунгышбаев родился 25 августа 1984 года в Алматы. В 2003 году окончил юридический колледж МВД РК Шымкента. В 2006 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова. В 2020 году окончил Карагандинский Экономический университет «Казпотребсоюза», по специальности «экономист».

Трудовой стаж:

  • с 2003 по 2007 годы – инспектор отдельного батальона патрульной полиции ГУВД Туркестанской области;

  • в 2008 году – командир взвода отдельного батальона патрульной полиции ДВД Туркестанской области;

  • с 2008 по 2011 годы - старший оперуполномоченный по ОВД отдела по разработке и разобщению преступных сообществ УБОП ДВД Туркестанской области;

  • с 2011 по 2016 годы – начальник отдела по разработке и разобщению преступных сообществ УБОП ДВД Туркестанской области;

  • с 2016 по 2018 годы – заместитель начальника, он же начальник отдела полиции УВД Сарыагашского района;

  • в 2018 году – заместитель начальника Управления, он же начальник отдела Управления по борьбе с экстремизмом ДВД Туркестанской области;

  • с 2018 по 2019 годы– начальник Управления собственной безопасности ДВД Шымкента;

  • в 2020 году - заместитель начальника Управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК;

  • с апреля 2021 года по май 2022 года - начальник Управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

  • с мая 2022 года по настоящее время - заместитель начальника ДП Павлодарской области.

Динара Халдарова
Павлодар Павлодарская область
0
Показать комментарии
Все
Какие изменения ждут казахстанцев с июня 2022 года
С июня казахстанцы будут получать повышенные пенсии и пособия
В Казахстане с 1 июля КСК прекратят свою работу — как перейти в ОСИ или ПТ
Курс доллара упал на 12 тенге
Огромные шансы влюбиться летом: назван Топ-4 знаков зодиака
Ретроградный Меркурий и полнолуние: как изменится жизнь представителей знаков зодиака в июне
Изменились правила приема документов для граждан РК, выехавших на ПМЖ
В Нацбанке рассказали, почему укрепился тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления