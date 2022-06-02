В Павлодарской области назначен новый замначальника ДП

Ранее он занимал должность начальника Управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.

Рустем Тунгышбаев родился 25 августа 1984 года в Алматы. В 2003 году окончил юридический колледж МВД РК Шымкента. В 2006 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова. В 2020 году окончил Карагандинский Экономический университет «Казпотребсоюза», по специальности «экономист».

Трудовой стаж:

с 2003 по 2007 годы – инспектор отдельного батальона патрульной полиции ГУВД Туркестанской области;

в 2008 году – командир взвода отдельного батальона патрульной полиции ДВД Туркестанской области;

с 2008 по 2011 годы - старший оперуполномоченный по ОВД отдела по разработке и разобщению преступных сообществ УБОП ДВД Туркестанской области;

с 2011 по 2016 годы – начальник отдела по разработке и разобщению преступных сообществ УБОП ДВД Туркестанской области;

с 2016 по 2018 годы – заместитель начальника, он же начальник отдела полиции УВД Сарыагашского района;

в 2018 году – заместитель начальника Управления, он же начальник отдела Управления по борьбе с экстремизмом ДВД Туркестанской области;

с 2018 по 2019 годы– начальник Управления собственной безопасности ДВД Шымкента;

в 2020 году - заместитель начальника Управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК;

с апреля 2021 года по май 2022 года - начальник Управления по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК.