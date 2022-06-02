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Момент столкновения авто с грузовиком на трассе в Актюбинской области попал на видео

скорая, полиция, дтп Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Актобе - Астрахань. Автомашина «Ваз 21010» столкнулась с грузовым автомобилем, сообщает Zakon.kz

1 июня 44-летний водитель автомашины «Ваз 21010» двигаясь по автодороге Актобе - Астрахань выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной Shacman.

В результате ДТП водитель «Ваз 21010» госпитализирован.

Установлено, что водитель автомашины «Ваз 21010» управлял транспортным средством в алкогольном опьянении средней степени. ДП Актюбинской области
Анастасия Стативкина
Актюбинская область
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