Момент столкновения авто с грузовиком на трассе в Актюбинской области попал на видео
Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Актобе - Астрахань. Автомашина «Ваз 21010» столкнулась с грузовым автомобилем, сообщает Zakon.kz
1 июня 44-летний водитель автомашины «Ваз 21010» двигаясь по автодороге Актобе - Астрахань выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовой автомашиной Shacman.
В результате ДТП водитель «Ваз 21010» госпитализирован.
Установлено, что водитель автомашины «Ваз 21010» управлял транспортным средством в алкогольном опьянении средней степени. ДП Актюбинской области
0
Показать комментарии