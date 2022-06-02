Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов рассказал, что дефицит воды в Казахстане к 2030 году может составить 23 кубокилометра, передает корреспондент Zakon.kz.

Весь мир сегодня сталкивается с вызовами, связанными с глобальным изменением климата. Для Казахстана в условиях большой зависимости от трансграничных стоков и неравномерности распределения водных ресурсов на территории страны глобальное потепление в первую очередь грозит дефицитом водных ресурсов. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов

По его словам, многолетняя динамика речного стока демонстрирует сокращение водных ресурсов.

Так, согласно озвученным данным, если в 2000 годах средний многолетний речной сток составлял 120 кубокилометров, то в настоящее время – около 102 кубокилометров.

Это связано в первую очередь с климатическими изменениями и антропогенными факторами. В условиях уменьшения водных ресурсов и роста забора воды на нужды населения, экономики и экологии дефицит водных ресурсов в Казахстане к 2030 году может составить 23 кубокилометра. Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов

Он напомнил, что проблемные вопросы водного хозяйства решаются в рамках национальных проектов «Жасыл Казахстан», «Сильные регионы – драйвер развития страны» и по развитию АПК до 2025 года.

В сельском хозяйстве вопрос планируется решать путем реконструкции более 7 тыс. км оросительных сетей, цифровизации водоучета на 212 каналах и реконструкции 16 гидротехнических сооружений.

Также вице-министр добавил, что для обеспечения дополнительных объемов воды до 2025 года будут построены девять новых водохранилищ с объемом накопления 1,7 кубокилометра.