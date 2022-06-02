В Нур-Султане мужчина жестоко избил прохожего

В столице мужчина жестоко избил прохожего. Пострадавшего с тяжелой травмой головы госпитализировали в больницу, сообщает Zakon.kz.

Днем мужчина, выходя из магазина по улице Дукенулы, столкнулся с незнакомым мужчиной, находившимся в нетрезвом состоянии. Он отреагировал агрессивно и нанес удар по голове мужчине, отчего тот упал на асфальт и потерял сознание. Пресс-служба ДП Нур-Султана

На место происшествия прибыли полицейские и задержали подозреваемого.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 106 УК РК.

В полиции отметили, что это не первый случай, когда от рук подозреваемого пострадал человек. В 2010 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, он был осужден.

В настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП.

Устанавливается его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы.