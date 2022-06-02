Особенные дети выступили на одной сцене со звездами эстрады

1 июня 162 особых ребенка из всех уголков Казахстана выступили на одной сцене со звездами отечественной эстрады на гала-концерте 17-го Международного инклюзивного фестиваля «Жұлдызай» в Туркестане.

Лауреаты представляли свои блистательные номера на сцене конгресс-холла, в том числе в дуэтах со звездами казахстанской эстрады. Маленьких артистов поддержали Мадина Садвакасова, Тамара Асар, C.C.Tay, Азат Абильдаев, Алинур Хамзин, Рухия Байдукенова, Қарақат Башанова, группа FM, Hassak, Qali, Бастау, Beibarys и Rise&Abudi.

Фото: «Жұлдызай»

Цель прошедшего концерта – через творчество особенных детей показать, что искусство не имеет границ.

В этом убедился и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, посетивший мероприятие.

Все благие дела должны начинаться в священном Туркестане. Мы готовы поддержать идею ежегодного проведения этого мероприятия в духовной столице нашей страны. Увидев всего лишь первое выступление, я получил неизгладимые впечатления. Участники прекрасно освоили азы танцев. Многие зрители даже не поняли, что у конкурсантов есть нарушения слуха или зрения. Большое спасибо за эмоции! Умирзак Шукеев

Фото: «Жұлдызай»

Напомним, что уникальность фестиваля нынешнего года заключалась в том, что он впервые проводился в духовной столице Казахстана и в рамках Года детей. Кроме того, гала-концерт вернулся в оффлайн-режим после двухлетней паузы, связанной с пандемией.

Я очень рад, что жулдызаевцы приехали и увидели Туркестан. Это родной для меня город, и я счастлив, что мои новые друзья побывали в красивых местах и увидели все достопримечательности. В течение 5 дней для участников были организованы экскурсии и культурная программа. Лауреат первого места в номинации «Вокал» Рузахмет Валиев

Фото: «Жұлдызай»

Организаторы рассказали, что финалисты начали подготовку к гала-концерту задолго до приезда. Получили задания от режиссера, тщательно подбирали номера и костюмы.

Работать с ребятами мы начали в сентябре прошлого года. Мой коллектив состоит из учеников 2-5 классов. Ранее мы участвовали в других конкурсах – школьных, городских. Затем решили попробовать себя в «Жұлдызай» и сразу заняли третье место! После того, как узнали, что стали лауреатами, объединились с Константином Еременко, представлявшим номинацию «Инструментальное исполнение», в один номер, подкорректировали танец под песню. Были, конечно, трудности, но считаю, что у нас получилось отличное выступление. Хореограф танцевального коллектива «Самұрық» Айжан Акбеисова

Фото: «Жұлдызай»

Генеральным партнером проекта является строительный холдинг BI Group, информационным – телеканал «Хабар». Фестиваль на протяжении всех лет проводится на благотворительные средства спонсоров и при поддержке партнеров.