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Наркохранилище на кухне устроил житель Риддера

Риддер Фото: скриншот видео
По подозрению в хранении наркотиков задержали 28-летнего жителя Риддера. Его квартиру обыскали, на кухне обнаружили и изъяли пакеты с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, передает Zakon.kz.

Полицейские нашли на кухне и другие предметы — коробку с веществом растительного происхождения буро-зеленого цвета, электронные весы, полимерный пакет с порошкообразным веществом коричневого цвета, обмотанный черной изолентой.

Там же нашли четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, пластиковую коробку с содержимым в виде смолообразного вещества буро-коричневого цвета со специфическим запахом.

Экспертиза показала, что вещество в картонной коробке является наркотическим средством «марихуана высушенная» весом 3,05 грамм. Вещество в пластмассовой коробке является наркотическим средством «смола каннабиса» весом 6,10 грамм.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 296 ч. 4 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. ДП Восточно-Казахстанской области
Ирина Лукичева
Восточно-Казахстанская область Риддер
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