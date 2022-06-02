Наркохранилище на кухне устроил житель Риддера

По подозрению в хранении наркотиков задержали 28-летнего жителя Риддера. Его квартиру обыскали, на кухне обнаружили и изъяли пакеты с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, передает Zakon.kz.

Полицейские нашли на кухне и другие предметы — коробку с веществом растительного происхождения буро-зеленого цвета, электронные весы, полимерный пакет с порошкообразным веществом коричневого цвета, обмотанный черной изолентой.

Там же нашли четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, пластиковую коробку с содержимым в виде смолообразного вещества буро-коричневого цвета со специфическим запахом.

Экспертиза показала, что вещество в картонной коробке является наркотическим средством «марихуана высушенная» весом 3,05 грамм. Вещество в пластмассовой коробке является наркотическим средством «смола каннабиса» весом 6,10 грамм.