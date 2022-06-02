Как снизить риск развития болезни Альцгеймера — советы врача

Болезнь Альцгеймера — заболевание нервной системы, являющееся наиболее частой причиной слабоумия в пожилом возрасте и не поддающееся лечению. Врач-психотерапевт Жибек Жолдасова рассказала Zakon.kz о методах снижения вероятности развития этого заболевания.

По ее словам, болезнь Альцгеймера является основной причиной развития деменции.

Здесь важно понимать, что никакие ни системы, ни БАДы не помогут. На сегодняшний день нет эффективных лекарств. Надо менять образ жизни. Важно проанализировать, что в вашей жизни может спровоцировать болезнь Альцгеймера или другие нейрокоммуникативные заболевания. Жибек Жолдасова

На сегодняшний день существует двенадцать факторов, которые влияют на развитие заболевания, и их желательно исключить. К ним относят: курение, злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни, наличие артериальной гипертонии и сахарного диабета, травмы головного мозга.

Иными словами, если человек контролирует факторы риска, то можно затормозить наступление болезни, и есть вероятность, что этот процесс наступит гораздо позже. Задержка заболевания хотя бы на один год уже сэкономит огромное количество денег и времени. Врач-психотерапевт Жолдасова

Специалист подчеркнула, что от этого заболевания никто не застрахован.

В нашем менталитете как раз-таки пытаются затормозить развитие этого заболевания при помощи медикаментов, но, к сожалению, это мало помогает. Потому что препаратами болезнь Альцгеймера не лечится, медикаментами нельзя добиться эффекта предотвращения заболевания. Врач-психотерапевт Жибек Жолдасова

В лучшем случае, по ее словам, срабатывает эффект плацебо.

Кому-то становится лучше, кто-то не чувствует эффекта, но, к сожалению, есть и те, кому становится хуже. Поэтому желательно заниматься легкой физической нагрузкой: бассейн, йога, танцы, – рекомендует врач.

У человека должна быть всю жизнь физическая активность, обязательно нужно расширять круг интересов, отмечает Жолдасова.

Социальная изоляция – это один из факторов, влияющих на ускорение раннего развития заболевания, что приводит к снижению деятельности головного мозга. Старайтесь чаще пребывать в хорошем настроении, потому что депрессии среднего и позднего возраста часто являются провоцирующим триггером в отношении развития болезни Альцгеймера. Жибек Жолдасова

Около 40% случаев развития заболевания начинается с депрессивного синдрома. Поэтому бороться с тревожными депрессивными состояниями нужно заблаговременно.

Например, если у человека есть склонность к повышению артериального давления (норма – это 110 на 70 или 120 на 80 – не ниже и не выше), если цифры на тонометре зашкаливают, например, 130 на 140, то это повод посетить кардиолога или терапевта для подбора лечения гипертонии, – отметила врач.

Современные медикаменты от артериальной гипертензии не дают мгновенного эффекта, но они способствуют тому, чтобы давление не повышалось, и будут держать показатели на отметке 110-120.

Важно принимать эти препараты на регулярной основе, а не только в момент скачка давления.

При ежедневном приеме этих медикаментов уровень давления будет держаться стабильно. При сахарном диабете те же рекомендации: чем раньше человек изменит образ жизни, начнет лечение и профилактику заболевания, тем дальше от вас будут тяжелые последствия, которые отражаются на работе головного мозга. Жибек Жолдасова

Врач пояснила, что сахарный диабет второго типа является предотвратимым заболеванием. Людям с таким диагнозом необходимо добавлять активности, избавиться от лишнего веса, так как ожирение и избыточная масса тела тоже один из факторов, провоцирующих заболевание Альцгеймера.

Желательно исключить из своего рациона все продукты, повышающие уровень сахара в крови, сократить количество потребляемых углеводов, уменьшить порции потребления пищи, потому что метаболизм с возрастом замедляется, – подчеркивает эксперт.

Жолдасова дала несколько советов тем, кто ухаживает за больными с болезнью Альцгеймера.

Реакция должна быть такая же, как на ребенка двух-трех лет, который каждый день задаст вам свои тысячи «почему». Нужно запастить терпением. По статистике, примерно до 70% ухаживающих сами находятся в тревожно-депрессивном состоянии или в состоянии как минимум эмоционального выгорания, с нарушениями сна, с нервозностью, плаксивостью, раздражительностью. Такие состояния тоже нельзя оставлять без внимания, желательно проконсультироваться со специалистом, чтобы избежать ненужных последствий. Врач-психотерапевт Жолдасова

Необходимо понимать, что это не родственник таким стал, а это болезнь его таким сделала, объясняет специалист.

Конечно, если ухаживающие уже не справляются со своими состояниями, если появились тревоги, страхи, если ваше настроение снижается и возникает состояние апатии, вы стали чаще срываться, появилось нарушение сна, в таком случае лучше идти к специалисту и подбирать препараты растительного происхождения для лечения таких невротических симптомов. Эти медикаменты продаются без рецепта врача, – резюмировала специалист.