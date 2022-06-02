Сделка была невыгодной – институт «Фитохимия» вернут в госсобственность
Фото: akorda.kz
Научно-производственный комплекс «Фитохимия», ранее переданный Карагандинскому фармацевтическому кластеру, возвращается в государственную собственность, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
По его словам, институт имеет большую значимость и значительный потенциал.
Проверка Службы внутреннего аудита показала, что сделка была невыгодной для государства, возникли вопросы по оценке имущественного комплекса, его стоимости, предоставлению рассрочки по оплате. Поэтому был инициирован возврат в государственную собственность.Асхат Аймагамбетов
Глава министерства отмечает, что соответствующий документ уже подписан, проводятся необходимые процедуры.
Рассматривается вопрос последующего возвращения части земельного участка, находящегося в парковой зоне Караганды, в собственность государства как часть городского центрального парка.Асхат Аймагамбетов
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