Два подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Туркестанской области

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В городах Туркестане и Шымкенте были организованы два подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях, сообщает Zakon.kz.