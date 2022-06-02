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Два подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Туркестанской области

алкоголь Фото: pexels
В городах Туркестане и Шымкенте были организованы два подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях, сообщает Zakon.kz.

Пресечена деятельность двух цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок.

В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в Туркестане и Шымкенте, были организованы два подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией.Агентство по финансовому мониторингу

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Анастасия Стативкина
Туркестанская область
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