Два подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя ликвидировали в Туркестанской области
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В городах Туркестане и Шымкенте были организованы два подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях, сообщает Zakon.kz.
Пресечена деятельность двух цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок.
В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что в арендованных складских помещениях, расположенных в Туркестане и Шымкенте, были организованы два подпольных цеха по производству суррогатной алкогольной продукции в антисанитарных условиях с последующей реализацией.Агентство по финансовому мониторингу
В настоящее время проводится досудебное расследование.
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